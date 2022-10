Karty GeForce RTX 4000 oferują szalenie wysokie taktowania

Im bliżej premiery, tym więcej szczegółów poznajemy. Tym razem przyszła pora na taktowania, pobór mocy i temperatury GeForce RTX 4090 i RTX 4080.

Premiera nowych kart graficznych NVIDII jest tuż za rogiem. Flagowy model GeForce RTX 4090 ma zadebiutować w sklepach już 12 października, zaś na GeForce RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB poczekamy do listopada. Tym samym w sieci pojawia się coraz więcej przecieków.

GeForce RTX 4090 i RTX 4080 oferują taktowania 3000 MHz

Ledwie wczoraj dzieliliśmy się z Wami wynikami wydajności w popularnym benchmarku oraz grze AAA. Dzisiaj zaś pora pochylić się nad oferowanymi taktowaniami rdzenia i poborem mocy pod obciążeniem.

W chińskiej części internetu, na platformie Bilibili oraz portalu Chiphell, pojawiły się zdjęcia przedstawiające zegary GPU w GeForce RTX 4090. Dla przypomnienia na domyślnych ustawieniach mowa o 2,85 GHz. Jednak chwila spędzona przy OC i możemy uzyskać 3,0 GHz pod dużym, lub 3,1 GHz pod lekkim obciążeniem.

A jak wygląda pobór mocy całego układu (Board Power Draw)? W przypadku syntetycznego programu MSI Kombustor i domyślnego testu "MSI-01" mowa o maksymalnie 425,6 W. Jednak w scenariuszu "Furmark-donut", który jest zdecydowanie bardziej obciążający mowa już o 616 W.

Oczywiście więcej graczy będzie zainteresowanych znacznie tańszym modelem. Tutaj ponownie z pomocą przychodzą Chińczycy. NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB również jest w stanie zaoferować taktowania do 3,0 GHz. Jest to stabilne ustawienie w programie 3DMark, co odpowiada nowszym grom AAA.

W przypadku słabszego przedstawiciela rodziny Ada Lovelace maksymalny pobór całej karty graficznej (BPD) wynosił 333 W, zaś samo GPU pobierało do 290,7 W. Maksymalna temperatura wynosiła 60,8 °C (75,4 °C dla hot spotu). Mowa jednak prawdopodobnie o autorskim modelu z lepszym układem chłodzenia.

