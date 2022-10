Intel Z790. Sprawdzamy polskie ceny nowych płyt głównych

Myślisz nad zakupem procesora AMD Ryzen 7000 lub Intel Raptor Lake-S? Zastanawiasz się jaki zestaw komputerowy będzie tańszy? Znamy odpowiedź!

Premiera procesorów Intel Raptor Lake-S zbliża się wielkim i krokami. Względem 12. generacji mają one oferować więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. To zaś przekłada się jednoznacznie na wydajność w grach i programach. Na start do sklepów trafią topowe, odblokowane jednostki dla entuzjastów.

Płyty główne Intel Z790 są tańsze od platform AMD X670

Intel Core 13. generacji będą nadal korzystać z gniazda LGA 1700, a tym samym nie ma konieczności zakupu nowej płyty głównej. Można użyć dotychczasowych platform z chipsetami Intel 600. To jednak nie oznacza, że w sklepach nie pojawią się płyty główne z układami Intel Z790, które zaoferują więcej linii PCI Express.

Wybrane Polskie sklepy, takie jak chociażby x-kom i Morele, posiadają już w swojej ofercie całkiem sporo płyt głównych dla procesorów Intel Raptor Lake-S. Mowa o propozycjach od różnych producentów i w różnych segmentach cenowych. Co ważne dostępne są w przedsprzedaży, a więc możemy rzucić okiem na ich ceny.

Najtańsze modele to MSI PRO Z790-P oraz ASUS PRIME Z790M-PLUS D4, które wyceniono na około 1279 i 1369 złotych. Najdroższe zaś to MSI MEG Z790 GODLIKE oraz ASUS ROG MAXIMU Z790 EXTREME. Tutaj już mowa o zawrotnych kwotach rzędu 6799 i 6969 złotych. Na oferty innych producentów nadal czekamy.

Tak czy siak to nadal taniej niż w przypadku płyt głównych dla AMD Ryzen 7000, które zaczynają się dopiero od 1629 złotych. Zwłaszcza, że zwolennicy Intela mogą spokojnie sięgnąć po serie Z690 - ceny od 859 złotych, B650 - w sklepach od 519 złotych czy wreszcie H610 wycenione na zaledwie 429 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS, x-kom, morele

Źródło tekstu: oprac. własne