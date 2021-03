Nintendo Switch Pro ma bazować na architekturze NVIDIA Lovelace, czyli następczyni Ampere

Od kilku tygodni krążą plotki na temat ulepszonej wersji konsoli Nintendo Switch. Wariant Pro prawdopodobnie będzie wyposażony w układ NVIDII z architekturę Lovelace, która zastąpi Ampere.

Na temat konsoli Nintendo Switch Pro pojawiło się już wiele plotek. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że urządzenie będzie wyposażone w nowy ekran OLED o rozdzielczości 720p, który zapewni nie tylko wyższy kontrast i lepszą jakość obrazu, ale także mniejsze zużycie energii. Oprócz tego konsola ma wykorzystywać technikę NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), która po raz pierwszy pojawiła się w kartach z serii Turing. Jeśli to prawda, to do tego konieczna będzie całkowita wymiana SoC.

Aktualna wersja konsoli Nintendo Switch wyposażona jest w wysłużony już układ Tegra X1, który bazuje na architekturze Maxwell. Ta została wydana jeszcze w 2014 roku i trafiła do kart graficznych z serii GTX 900. Nie jest tajemnicą, że w świecie technologii 7 lat to ogromna przepaść, tym bardziej w segmencie układów graficznych oraz SoC. Nic dziwnego, że Japończycy szykują odświeżoną wersję Switcha, wyposażoną w całkowicie nowe serce.

Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to Nintendo chce wykorzystać układ SoC z architekturą NVIDIA Lovelace. Ta jeszcze nie jest wykorzystywana w żadnej karcie graficznej, ponieważ ma być następczynią Ampere. To oznacza, że będzie wykorzystywana dopiero w grafikach z serii RTX 4000. To prawdopodobnie oznaczałoby też spory wzrost wydajności. Nazwa architektury pochodzi od brytyjskiej matematyczki Ady Lovelace, która w XIX wieku zasłynęła między innymi z publikacji na temat mechanicznego komputera.

