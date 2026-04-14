Flagowa Motorola w przedsprzedaży. Dwie promocje na start

Pierwszy w ofercie Motoroli rozkładany telefon typu fold, czyli w formacie książkowym, zadebiutował na początku marca. Zgodnie z zapowiedziami, teraz Motorola Razr Fold wkracza do przedsprzedaży na naszym rynku. Ceny są wysokie, ale na start producent kusi promocjami.

Motorola Razr Fold rzuca wyzwanie Galaxy Foldom

Zewnętrzny panel w Razr Fold to matryca pOLED o przekątnej 6,6 cala, proporcjach 21:9, z odświeżaniem 165 Hz i szczytowej jasności 6000 nitów. Po rozłożeniu urządzenia otwiera się wyświetlacz OLED LTPO o przekątnej 8,09 cala, rozdzielczości 2K i odświeżaniu 120 Hz. Jego jasność maksymalna sięga nawet 6200 nitów. Cała konstrukcja po rozłożeniu ma zaledwie 4,55 milimetra grubości, a jej waga wynosi 243 gramy.

Moc do pracy Motoroli Razr Fold dostarcza układ Snapdragon 8 Gen 5, który współpracuje z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB przestrzeni na dane.

Główny aparat 50 Mpix bazuje na matrycy Sony LYTIA 828 z przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat 50 Mpix o polu widzenia 122 stopni z trybem makro oraz aparat 50 Mpix (Sony LYTIA 600) z peryskopowym teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3x. Zestaw uzupełniają dwa aparaty do selfie: 32 Mpix na ekranie zewnętrznym oraz 20 Mpix wewnątrz urządzenia.

Całość zasila krzemowo-węglowa bateria o pojemności 6000 mAh. Naładujemy ją z mocą 80 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Wszystkim dyryguje Android 16, a producent deklaruje aż 7 lat wsparcia systemu i poprawek bezpieczeństwa.

Razr Fold oferowany jest w dwóch wariantach. W wersji klasycznej dostępne są kolory: PANTONE Blackened Blue (czarny) oraz PANTONE Lily White (perłowy). Edycja limitowana FIFA World Cup 26 wyróżnia się wykończeniem z oficjalnym logotypem turnieju, wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej 24-karatowym złotem.

Przedsprzedaż w Polsce i promocja

Klasyczna edycja Razr Fold (16/512 GB), dostępna w kolorach Pantone, oferowana jest za 9999 zł z cashbackiem w wysokości 1500 zł. Przedsprzedaż prowadzona jest przez sieci handlowe: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Sferis.pl oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie, a także operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Zamawiając smartfon w dniach od 13 kwietnia do 13 maja 2026 roku, klienci mogą skorzystać z premii pieniężnej. Środki zostaną zwrócone na konto po rejestracji produktu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie motopromocja.pl.

Limitowana edycja Razr Fold FIFA World Cup 26 (16/512 GB) dostępna jest za 11 499 zł. W ramach oferty klient otrzyma bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 (FIFA World Cup 2026). W akcji biorą udział RTV Euro AGD, Media Expert oraz sieć Orange. Promocja obowiązuje od 13 kwietnia do 7 czerwca 2026 roku. Bilet można uzyskać po rejestracji na stronie motopromocja.pl.