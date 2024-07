GIGABYTE ma nowy monitor dla graczy. To szybki model 4K

Szukasz nowego monitora? Zależy Ci na dużej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania? W takim razie GIGABYTE ma coś właśnie dla Ciebie!

Granie w gry wideo to już dawno nie jest niszowe hobby dla zapalonych entuzjastów, a codzienna rozrywka dla milionów osób w różnym wieku na całym świecie. Tym samym producenci sprzętu dwoją się i troją by trafić w potrzeby graczy, a te zależą od ogrywanych tytułów.

GIGABYTE postawiło na matrycę IPS typu 4K 160 Hz

GIGABYTE, czyli tajwański producent kojarzony m.in. za sprawą kart graficznych na bazie układów AMD i NVIDII, płyt głównych, SSD, zasilaczy i innych podzespołów zaprezentował nowy monitor. Jest to model skierowany do fanów dynamicznych gier sieciowych, który dodatkowo oferuje wysoką rozdzielczość.

GIGABYTE M27UA to płaski, 27-calowy monitor wyposażony w 8-bitową matrycę SuperSpeed IPS. Oferuje ona rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, częstotliwość odświeżania do 160 Hz oraz czas reakcji (GtG) 5 ms. Kontrast wynosi 1000:1, a typowa jasność sięga do 400 cd/m2.

Deklarowane pokrycie kolorów to 128% dla palety sRGB oraz 95% dla DCI-P3. Oczywiście nie zabrakło tutaj technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium czy podstawowej obsługi materiałów HDR, potwierdzonej certyfikatem VESA Display HDR400.

Panel I/O oferuje dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, USB typu C, trzy USB 3.2 typu A i złącze słuchawkowe. Dopełniają to dwa wbudowane głośniki o mocy 3 W każdy.

GIGABYTE M27UA trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Producent nie zdradził sugerowanej ceny, ale patrząc na dotychczasowe portfolio firmy należy zakładać około 1999 - 2199 złotych.

Zobacz: Qualcomm wzmacnia szeregi. Sięgnięto po specjalistę AMD

Zobacz: Znany producent sprzętu dał ciała. Wyciekły dane klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. własne