Orzechowa obudowa. Świetny sprzęt dla fanów małych PC

Małe jest piękne! A dowodem na to jest nowa obudowa Jonsbo, skierowana do fanów niewielkich komputerów. Wyposażono ją w akcenty z orzecha włoskiego.

Coraz więcej osób decyduje się na małe zestawy komputerowe. Nic w tym dziwnego, gdy obecnie średnia i niska półka cenowa podzespołów komputerowych oferuje wydajność wystarczającą nie tylko do internetu, ale również pracy czy grania w gry. Tym samym w sklepach przybywa podzespołów ITX.

Mimo swojego rozmiaru Jonsbo T6 wspiera zasilacze ATX

Jonsbo, znany chiński producent, postanowił wziąć przykład z szwedzkiego Fractala. Chińczycy bowiem w swojej najnowszej obudowie wykorzystali drewniane panele z orzecha włoskiego. Oczywiście prócz tego nie zabrakło aluminium, stali oraz hartowanego szkła. Wisienką na torcie jest uchwyt do przenoszenia PC.

Jonsbo T6 to niewielka obudowa o wymiarach 332 x 223 x 185 (W x G x S) milimetrów i masie 3,5 kilograma. Zaprojektowano ją z myślą o płyta głównych w formacie Mini ITX, wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 160 milimetrów, kartach graficznych o długości do 215 milimetrów oraz zasilaczach ATX.

Warto zwrócić uwagę, że wnętrze zostało odwrócone. Tym samym karta graficzna znajduje się na górze, z dobrym dostępem do chłodnego powietrza, a zasilacz przeniesiono na dół. W przypadku nośników danych przewidziano dwa miejsca na urządzenia w rozmiarze 2,5".

Można tutaj zamontować do dwóch wentylatorów. Jeden 140-/120-milimetrowy z przodu oraz jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie nie dostajemy żadnego, tylko filtry. Panel I/O znalazł się na froncie, na drewnianym zdobieniu. Gości po jednym USB typu A i C, złącze słuchawkowe oraz włącznik.

Data premiery i sugerowane ceny Jonsbo T6 nie zostały zdradzone. Obudowy należy się jednak spodziewać w najbliższych tygodniach, również w Polsce. Konstrukcje tego producenta są szeroko dostępne w naszych sklepach. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna.

Zobacz: AOC z kolejnym hitem. Tym razem tani monitor 280 Hz

Zobacz: AMD uspokaja: Nie ma się czego bać. Czy aby na pewno?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jonsbo

Źródło tekstu: oprac. własne