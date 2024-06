AOC z kolejnym hitem. Tym razem tani monitor 280 Hz

AOC kolejny raz udowadnia, że nowy i dobry monitor dla graczy wcale nie musi być drogi. Tym razem mowa o propozycji dla fanów gier online.

Dynamiczne gry sieciowe cieszą się niemalejącą popularnością, niezależnie od pokolenia. Miliony graczy na całym świecie dzień w dzień świetnie bawi się w produkcjach takich jak Apex Legends, Counter-Strike 2, Fortnite, League of Legends i wiele innych. Trend ten dostrzegają również producenci sprzętu.

AOC Gaming C27G2Z3/BK wyceniono na 1032 zł

A tak się składa, że gamingowa marka AGON, należąca do tajwańskiej firmy AOC, pochwaliła się nowym monitorem dla graczy. Kusi on nie tylko bardzo wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji, ale również dobrym odzwierciedleniem kolorów i przede wszystkim niską ceną.

AOC Gaming C27G2Z3/BK to 27-calowy, zakrzywiony (1800R) monitor oparty na matrycy typu Fast VA. oferuje on rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania do 280 Hz oraz czas reakcji 1 ms (GtG). Kontrast statyczny wynosi 4000:1, a typowa jasność to 300 cd/m2.

Chociaż to jednostka dla graczy to mowa tutaj o 142,2% pokryciu palety barw sRGB oraz 92,4% dla DCI-P3. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive Sync czy certyfikatu HDR10. Panel I/O oferuje jedno złącze DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0 oraz port słuchawkowy.

AOC zapewnia nam regulację pochylenia i obrotu panelu oraz jego wysokości. Do dyspozycji są też otwory montażowe VESA 100 dla uchwytów od firm trzecich oraz miejsce na zabezpieczenie Kensington Lock.

Opisywany monitor trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena AOC Gaming C27G2Z3/BK w Polsce to zaledwie 1032 zł. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne