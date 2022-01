Jest nadzieja! Dostępność komponentów zaczyna się poprawiać

Pojawiło się ziarenko nadziei. Zdaniem firmy TrendForce, chociaż nadal jest źle, to dostępność niektórych komponentów zaczyna się poprawiać.

Od wielu miesięcy trwa kryzys na rynku układów scalonych. Na poszczególne komponenty producenci muszą czekać długi tygodniami, przez co nie są w stanie produkować wielu urządzeń.

Widać to po tym, że Sony w 2022 roku nadal będzie produkować PlayStation 4. Widać też po tym, że NVIDIA odświeża swoje starsze karty graficzne z serii RTX 20, aby wypełnić lukę na rynku. Widać to też po słabej dostępności Nintendo Switch i wielomiesięcznych oczekiwaniach na nowe samochody. Jest źle.

Jest nadzieja na poprawę?

Jednak firma TrendForce zauważyła, że dostępność niektórych podzespołów zaczęła się poprawiać. Dotyczy to między innymi modułów WiFi, kontrolerów USB-C czy też zintegrowanych układów do zarządzania energią. Między innymi dzięki temu producenci laptopów mogli zaprezentować swoje nowe modele na 2022 rok.

Czy to rozwiązuje problem? Na razie w bardzo niewielkim stopniu. Kilka układów scalonych ma lepszą dostępność, ale wciąż z wieloma innymi jest duży problem. W tym momencie najdłużej producenci muszą czekać na kontrolery PCIe 3.0 do dysków SSD, modemu 4G do smartfonów czy też panele dotykowe do ekranów. Dlatego w najbliższym czasie mocniej może oberwać rynek mobilny.

Żebyśmy dobrze się zrozumieli — nadal jest źle. Nadal eksperci przewidują, że kryzys będzie trwał przez cały 2022 roku i prawdopodobnie część 2023. Jednak widać już pierwsze, niewielkie ruchy, które sugerują poprawę na przestrzeni miesięcy. A to już coś, z czego w aktualnej sytuacji należy się cieszyć. Marne to pocieszenie, ale przynajmniej jakieś.

