YouTuber podaje wydajność RTX 4090. Bzdura goni bzdurę

Macie ochotę obejrzeć jeden z głupszych filmów na YouTubie na temat technologii? Sprawdźcie ten na temat potencjalnej wydajności karty GeForce RTX 4090.

Już w grudniu 2021 roku na kanale iVadim na YouTubie pojawiło się wideo, na którym YouTuber podaje wyniki wydajności nadchodzącej karty graficznej GeForce RTX 4090. Co w tym złego?

Materiał ma już ponad 400 tys. wyświetleń, więc być może nawet ktoś z Was miał okazję na niego trafić. Rzecz w tym, że przedstawione na nim wykresy to jedna wielka bzdura. Już teraz, w styczniu, to mocny kandydat na najgłupsze wideo na temat hardware'u.

Ale o co chodzi?

Przede wszystkim YouTuber jedynie szacuje wydajność GeForce'a RTX 4090 na podstawie dostępnych plotek. Po drugie, patrząc na wyniki, po prostu zwiększył wydajność w porównaniu z modelem RTX 3090 poprzez przeliczenie procentowego wzrostu jednostek CUDA. RTX 4090 ma ich mieć prawie dwa razy więcej, więc na wykresach we wszystkich grach osiąga prawie dwa razy więcej klatek na sekundę w 4K.

Niestety, to tak nie działa. Dwa razy więcej jednostek CUDA nie oznacza, że karta będzie dwa razy szybsza. Owszem, pojawiają się plotki, że architektura Lovelace zaoferuje ponad dwukrotny wzrost wydajności (FP32). W przypadku RTX 4090 mówi się aż o 85-92 TFLOPS, gdzie RTX 3090 osiąga 36 TFLOPS. Brzmi imponująco.

Rzecz w tym, że podobny skok (procentowo) dokonał się między RTX 2080 Ti (13 TFLOPS), a RTX 3090 (36 TFLOPS), a wzrost wydajności w grach to około 50-60 procent. W przypadku RTX 4090 prawdopodobnie możemy liczyć na podobną poprawę, chociaż to też tylko spekulacje i domysły, oparte na niepotwierdzonych informacjach. Dlatego nie wierzcie w podobne zapewnienia i wykresy.

Źródło zdjęć: Peter Gudella / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown