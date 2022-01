Nie uwierzysz, gdzie odnalazły się skradzione karty graficzne RTX 30

Znalazły się karty graficzne GeForce RTX 30, które w listopadzie zostały skradzione firmie EVGA na terenie USA. Trafiły one kilka tysięcy kilometrów dalej, do Wietnamu.

W listopadzie 2021 roku firma EVGA poinformowała, że w stanie Kalifornia skradziono jej całą ciężarówkę kart graficznych z serii GeForce RTX 30. W pojeździe znajdowały się modele z różnych półek cenowych. Ich ceny oscylowały w granicach od 330 aż do 1960 dolarów.

Odnalazły się skradzione karty graficzne

Firma od początku przestrzegała, że zna numery seryjne wszystkich skradzionych egzemplarzy i te nie będą podlegały gwarancji w razie awarii. Wydawało się, że sprawa dotyczyła przede wszystkim amerykańskich użytkowników. Jednak karty znalazły się wiele tysięcy kilometrów dalej.

Skradzione karty graficzne zostały odnalezione w Wietnamie. Trafiły one do tamtejszego sklep z elektroniką o nazwie NCPC. Dystrybutor, który sprzedał im te egzemplarze, przekonywał, że pochodzą one z legalnego źródła. Szybko okazało się, że tak nie jest. Jeden z klientów sprawdził numery seryjne zakupionego modelu GeForce RTX 3080 Ti na stronie EVGA i dowiedział się, że to jedna ze skradzionych kart.

Trudno w tym miejscu nie winić sprzedawcy, który prawdopodobnie wykorzystał okazję i kupił karty po obniżonej cenie, nie interesując się, skąd one pochodzą. W dzisiejszych czasach to nie dziwi, bo pewnie wszyscy walczą o każdy egzemplarz GPU, ale jednak sklep sprzedający kradzione modele to lekka przesada.

Na szczęście firma NCPC przeprosiła swoich klientów za zaistniałą sytuację i zaoferowała im całkowity zwrot pieniędzy za zakupione, kradzione karty graficzne.

Źródło zdjęć: Peter Gudella / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech