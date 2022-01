Co z GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci? NVIDIA o niej nie zapomniała

Na targach CES 2022 ostatecznie nie zobaczyliśmy karty graficznej GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci VRAM. Nie oznacza to, że NVIDIA o niej zapomniała.

O karcie graficznej GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci VRAM słyszeliśmy wiele raz w ciągu ostatnich tygodni. Według plotek oficjalna prezentacja miała się odbyć w trakcie targów CES 2022 w Las Vegas. Do tego jednak nie doszło.

Co z GeForce RTX 3080 12 GB?

Jeśli chodzi o GPU, to NVIDIA zaprezentowała na CES 2022 jedynie budżetową kartę GeForce RTX 3050, a także mobilne konstrukcje RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti. Pojawiła się także zapowiedź RTX 3090 Ti, o którym jeszcze mamy usłyszeć.

Co stało się z RTX 3080 z 12 GB pamięci? Zieloni o niej nie zapomnieli, a tak przynajmniej wynika z najnowszych plotek.

Do prezentacji karty GeForce RTX 3080 12 GB dojdzie najprawdopodobniej już jutro, czyli 11 stycznia. Wtedy też NVIDIA ma oficjalnie zapowiedzieć nowy model. Znamy nawet potencjalną godzinę prezentacji - 6:00 rano czasu PST, czyli 15:00 czasu polskiego.

Nowa wersja GeForce RTX 3080 to nie tylko więcej pamięci VRAM (12 GB zamiast 10 GB). Karta ma mieć też szybszą magistralę pamięci, co przełoży się na wyższą przepustowość na poziomie 912 GB/s. Poza tym wyposażona będzie w 8960 jednostek CUDA, czyli znowu więcej, niż model standardowy, który ma ich 8704. To wszystko powinno przełożyć się na solidnego kopa wydajnościowego.

