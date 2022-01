Lenovo poszerza ofertę marki Legion. Mnóstwo sprzętów dla graczy

Lenovo Legion jest kolejną, gamingową marką, która przy okazji premiery nowych procesorów i kart graficznych na targach CES 2022 poszerzyła swoją ofertę sprzętów gamingowych.

Firma Lenovo, przy okazji targów CES 2022, zaprezentowała całą gamę gamingowych sprzętów pod marką Legion. Wśród nich są zarówno nowe laptopy, monitory, jak i akcesoria, a konkretnie myszki dla graczy.

Nowe laptopy Lenovo Legion

Lenovo Legion, podobnie jak inni producenci, odświeżyło swoją ofertę laptopów dla graczy. Te zostały wzbogacone między innymi o nowe procesory i karty graficzne AMD oraz mobilne układy GeForce RTX 3070 Ti oraz 3080 Ti.

Ciekawie prezentuje się między innymi model Lenovo Legion 5 Pro, który wyposażony jest w nietypową, bo 16-calową matrycę IPS WQHD+ (2960 × 1600) w formacie 16:10 ze 100-procentowym pokryciem gamy kolorów sRGB, odświeżaniem do 240 Hz i z czasem reakcji do 3 ms (prawdopodobnie GtG).

O wydajność laptopa dba procesor Intel Core i7-12700H lub AMD Ryzen 9 6900HX, w zestawie z grafiką GeForce RTX 3070 Ti (TGP do 165 W), pamięciami RAM DDR5 4800 MHz oraz szybkim dyskiem SSD PCIe Gen4 o pojemności 1 TB. Pozostała specyfikacja to między innymi akumulator 80 Wh, ładowanie do 135 W za pomocą złącza USB-C oraz WiFi 6E. Laptop dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych — Storm Grey oraz Glacier White.

Kolejny model to Lenovo Legion 5 z procesorem Intel Core i7-12700H (Legion 5i) lub AMD Ryzen 9 6900HX (Legion 5). Tutaj gracze mogą liczyć na kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti lub RTX 3060 (TGP do 125 W). W ich przypadku producent przygotował te same wersje kolorystyczne, czyli Storm Grey oraz Glacier White, a także 4-stefowe lub białe podświetlenie klawiatury.

Producent twierdzi, że model na 2022 rok został zaprojektowany tak, aby był o 15% cieńszy niż wcześniejsza generacja. Pomimo tego wyposażony jest w 15-calowy ekran IPS WQHD (2560 × 1440) z odświeżaniem do 165 Hz i 100-procentowym pokryciem gamy kolorów sRGB przy 300 nitach jasności.

Nowe monitory gamingowe Lenovo Legion

Nowością Lenovo Legion są także trzy nowe monitory dla graczy: Lenovo Legion Y25-30, Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20. Pierwszy z nich wyposażony jest w 24,5-calowy ekran IPS Full HD z 99-procentowym pokryciem palety kolorów sRGB i dokładnością kolorów Delta E<2 (przynajmniej według zapewnień producenta). Maksymalne odświeżanie to 240 Hz.

Jeśli chodzi modele z serii G, to te powstały z myślą o bardziej casualowych graczach. W nich czas reakcji matrycy wynosi 1 ms (MPRT), a odświeżanie to nietypowe 100 Hz (z możliwością podkręcenia do 110 Hz). W monitorach można zmienić stopień nachylenia, ale też regulować atrybuty wyświetlanego obrazu – w tym np. dostosować ustawienia kolorów dla określonych gier.

Myszki dla graczy Lenovo Legion

Nowością w ofercie marki Lenovo Legion są myszki M600s oraz M300s. Pierwsza z nich to model bezprzewodowy, wyposażony w bardzo dobry sensor optyczny Pixart 3370. Wbudowany akumulator ma zapewniać do 70 godzin pracy po 90-minutowym ładowaniu. Gryzoń na przełączniki i wytrzymałości do 80 mln kliknięć.

Drugi gryzoń to już model przewodowy o masie zaledwie 61 gramów. Myszka wyposażona jest w sensor o czułości do 8000 DPI i szybkości 220 cali na sekundę. Urządzenie ma mechaniczne mikroprzełączniki zapewniające do 10 milionów kliknięć.

Co z cenami?

Jeśli chodzi o dostępność i ceny w Polsce, to te nie są jeszcze znane. Lenovo ma je zdradzić wkrótce. Natomiast na rynku amerykańskim sprawa prezentuje się następująco:

Lenovo Legion 5i Pro (16", Core i7-12700H) - od lutego 2022 w cenie od 1569,99 dol.

(16", Core i7-12700H) - od lutego 2022 w cenie od 1569,99 dol. Lenovo Legion 5i Pro (16", AMD Ryzen 9 6900HX) - od kwietnia 2022 w cenie od 1429,99 dol.

(16", AMD Ryzen 9 6900HX) - od kwietnia 2022 w cenie od 1429,99 dol. Lenovo Legion 5i (15" z procesorami Intela) - od lutego 2022 w cenie od 1199,99 dol.

(15" z procesorami Intela) - od lutego 2022 w cenie od 1199,99 dol. Lenovo Legion 5 (15" z pro9cesorami AMD) - od kwietnia 2022 w cenie od 1129,99 dol.

(15" z pro9cesorami AMD) - od kwietnia 2022 w cenie od 1129,99 dol. Lenovo Legion Y25-30 - od maja 2022 w cenie 339,99 dol.

- od maja 2022 w cenie 339,99 dol. Lenovo Legion G27qe-20 - od marca 2022 w cenie 259,99 dol.

- od marca 2022 w cenie 259,99 dol. Lenovo Legion G24qe-20 - od marca 2022 w cenie 259,99 dol.

- od marca 2022 w cenie 259,99 dol. Lenovo Legion M600s - od maja 2022 w cenie 84,99 dol.

- od maja 2022 w cenie 84,99 dol. Lenovo Legion M300s - od maja 2022 w cenie 29,99 dol.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo