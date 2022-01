Asus pokazał kilkanaście nowych laptopów dla graczy

Marka Asus ROG zaprezentowała całą gamę nowych urządzeń dla graczy. Portfolio firmy powiększyło się przede wszystkim o gamingowe laptopy.

Asus ROG jest kolejną firmą, która zorganizowała konferencję z okazji rozpoczętych dzisiaj targów CES 2022 w Las Vegas. Jako że ROG jest marką gamingową, to prezentacja dotyczyła właśnie sprzętów dla graczy, w tym przede wszystkim laptopów dla wymagających. W sumie Asus pokazał kilka nowych modeli.

Asus ROG Strix G15/G17

Pierwsza nowość to modele z serii Asus ROG Strix G15/G17. Te wyposażone są maksymalnie w najnowszy układ AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB pamięci DDR5 4800 MHz, dyski SSD PCIe Gen 4.0 o pojemności 1 TB (z miejscem na dodatkowy nośnik) oraz grafikę GeForce RTX 3080 Ti z TGP na poziomie 150 W.

Do wyboru są dwie wersje ekranu — QHD 240 Hz lub FullHD 360 Hz (oba z czasem reakcji 3 ms i Adaptive Sync). Laptopy mają akumulatory 90 Wh z szybkim ładowaniem oraz WiFi 6E.

Asus ROG Scar 15/Scar 17

Kolejna nowość to laptopy Asus ROG Scar 15 i Scar 17. W tym wypadku komputer w najmocniejszej konfiguracji oferuje układ Core i9-12900H, 64 GB pamięci DDR5 4800 MHz oraz GeForce'a RTX 3080 Ti (150 W TGP). Ma też dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB (z miejscem na dodatkowy nośnik), Thhunderbolt 4, WiFi 6E i akumulator 90 Wh.

W tym modelui również do wyboru są dwie matryce — QHD 240 Hz lub Full HD 360 Hz. W obu przypadkach producent informuje o 3 ms czasu reakcji (prawdopodobnie GtG) oraz Adaptive Sync.

Asus ROG Zephyrus Duo 16

Odświeżenia doczekał się również model Asus ROG Sephyrus Duo 16 z dwoma ekranami, z czego dodatkowy znajduje się nad klawiaturą. Ten można kupić w wersji z procesorem Ryzen 9 6980HX, 64 GB pamięci DDR5 4800 MHz, grafiką GeForce RTX 3080 Ti (TGP 150 W) oraz nawet 4 TB przestrzeni na dyskach PCIe 4.0 w RAID 0. Warto wspomnieć też o HDMI 2.1, WiFi 6E, kamerze IR, chłodzeniu z ciekłym metalem czy też Dolby Vision Atmos.

Ciekawie prezentuje się ekran w tym laptopie, bowiem producent zastosował tutaj matrycę ROG Nebula HDR. To panel MiniLED o rozdzielczości QHD, odświeżaniu 165 Hz i ze 100-procentowym pokryciem palety barw DCI-P3. Alternatywą są modele UHD 120 Hz oraz Full HD 240 Hz.

ASUS ROG Zephyrus G14

Asus przygotował również nowy model ROG Zephyrus G14 na 2022 rok. Ten przede wszystkim jest wyposażony w jeszcze więcej diod LED na tylny panelu, które pozwalają między innymi na wyświetlanie prostych grafik. Poza tym ma chłodzenie z ciekłym metalem oraz komorową parową, zajmującą aż 48% wnętrza laptopa.

Jeśli chodzi o specyfikację, to tutaj producent zastosował maksymalnie procesor AMD Ryzen 9, grafikę Radeon RX 6900S, która dzięki AMD SmartShift dobija do 105 W, WiFi 6E, Dolby Vision Atmos, akumulator 76 Wh, ładowanie przez USB-C oraz ekran QHD (16:10) o odświeżeniu 120 Hz i jasności 500 nitów. Matryca ma w 100% pokrywać przestrzeń DCI-P3. Laptopa ma 18,5 mm grubości i masę zaledwie 1,65 kg.

Asus TUF Gaming F15/17 oraz A15/17

Asus odświeżył również modele TUF Gaming F15/17 oraz A15/17. W obu przypadkach mówimy o modelach z grafikami GeForce RTX 30 z TGP na poziomie maksymalnie 140 W (MUX Switch), szybkimi dyskami SSD PCIe 4.0, pamięciami DDR5-4800 MHz i akumulatorami 90 Wh. Dostępne będą w wersji z ekranami QHD 165 Hz oraz Full HD 300 Hz.

Co je w takim razie odróżnia? Modele F15/17 oferowane będą z procesorem Intel Core i7-12700H i złączem Thunderbolt 4. Z kolei A15/17 to maksymalnie AMD Ryzen 7 6800H oraz USB 3.2 Gen2 i DisplayPort 1.4. Oba mają też certyfikat MIL-STD-810H.

Asus TUF Dash F15

Przedostatnia nowość to nowa wersja modelu Asus TUF Dash F15. Tutaj kupujący może liczyć na procesor Core i7-12650H, pamięci DDR5 4800 MHz, grafikę GeForce RTX 30, aluminiową obudowę o grubości 19,95 mm, wbudowaną kamerę, Dolby Atmos, akumulator 76 Wh oraz certyfikat MIL-STD-810H. Laptop sprzedawany będzie z ekranem QHD 165 Hz lub Full HD 300 Hz z czasem reakcji 3 ms (zapewne GtG).

Asus ROG Flow Z13

No i wreszcie ostatnia nowość to Asus ROG Flow Z13, którego mieliśmy okazję testować. To mały laptop z odpinanym ekranem, do którego można podpiąć zewnętrzną kartę graficzną. Nowy model ma wbudowaną grafikę RTX 3050 Ti, ale obsługuje maksymalnie RTX 3080 w wersji zewnętrznej. Do tego dysk SSD 1 TB, akumulator 56 Wh oraz w najlepszej wersji procesor Core i9-12900H. Grubość to jedyne 12 mm, a masa to tylko 1,1 kg.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus