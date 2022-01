GeForce RTX 3050 oficjalnie — nowości NVIDII z okazji CES 2022

NVIDIA jest kolejną firmą, która zorganizowała konferencję z okazji targów CES 2022 w Las Vegas. W trakcie wydarzenia zaprezentowali wiele nowości.

Uczciwie należy przyznać, że NVIDIA nie zaprezentowała aż tylu nowości, co AMD. Jedną z ważniejszych zapowiedzi jest wprowadzenie usługi graniach w chmurze — GeForce Now — na telewizorach Samsunga ze Smart TV. Dedykowana do tego aplikacja zostanie udostępniona w drugim kwartale tego roku. To pozwoli na granie w produkcje z PC-tów bez udziału dodatkowych urządzeń.

Nowe monitory dla graczy

Poza tym NVIDIA zapowiedziała nową kategorię monitorów dla graczy. Te mają być dostępne w przekątnych do 27 cali oraz odświeżaniem nawet 360 Hz.

Oczywiście nie zabraknie w nich również techniki NVIDIA Reflex, która ma zmniejszać opóźnienia między wydawanymi komendami, a odzwierciedleniem ich na ekranie. Takie modele wprowadzą między inny AOC AGON, MSI, Asus ROG oraz ViewSonic.

NVIDIA GeForce RTX 3050

Jednak z perspektywy graczy najbardziej istotna zapowiedź, to prawdopodobnie nowa, dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3050. Jest ona wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6. Wydajnościowo ma być dużym skokiem w porównaniu z modelami z serii GTXz, których cały czas korzysta około 75 procent graczy.

Sugerowana cena detaliczna to 249 dolarów (1359 zł w Polsce). Premiera już 27 stycznia. Oprócz tego NVIDIA zapowiedziała też model GeForce RTX 3090 Ti. Ten ma 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps oraz wydajność na poziomie 40 TFLOPS. Pod względem wydajności w grach ma być o około 10% szybsza od RTX 3090. Więcej szczegółów mamy poznać jeszcze w tym miesiącu.

Nowe laptopy dla graczy

Warto wspomnieć również o nowych laptopach dla graczy z układamy GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti. Ceny tych pierwszych i mocniejszych będą zaczynać się od 2499 dolarów. Z kolei konstrukcje z 3070 Ti będą kosztować co najmniej 1499 dolarów. Na sklepowych półkach zadebiutują 1 lutego.

Całą konferencję możecie obejrzeć poniżej:

Źródło zdjęć: Sundry Photography / Shutterstock.com, NVIDIA