Szalony pomysł. Takiej obudowy do komputera jeszcze nie widziałeś

Myśleliście, że nie da się już nic wymyślić w temacie obudów komputerowych? Firma CyberPowerPC właśnie udowodniła, że jest kompletnie inaczej.

Obudowy komputerowe to segment, w którym trudno o rewolucję. Chociaż przez ostatnie lata zmieniły się znacząco, są ładniejsze, bardziej funkcjonalne i łatwiejsze w obsłudze, to w gruncie rzeczy to nadal to samo. Pomimo tego firma CyberPowerPC pokusiła się o nowość i pokazała coś, co można określić pewnego rodzaju rewolucją.

Obudowa z mechanicznymi otworami wentylacyjnymi

Firma CyberPowerPC zaprezentowała nową obudowę, która zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Ta wyposażona jest w aż 18 mechanicznym otworów wentylacyjnych. Te są zamykane i otwierane w sposób całkowicie automatyczny, zależny od temperatur panujących we wnętrzu.

Otwarcie ich wiąże z lepszym przepływem powietrza, ale też wyższym hałasem, co jest kwestią raczej oczywistą. Dlatego też nie jest tak, że otwarte są wszystkie lub żadne. Zresztą nie działają też zero-jedynkowo. Każdy może być otwarty tylko częściowo. Co więcej, użytkownik sam może ustawić, przy jakich temperaturach otwory zaczną w ogóle reagować.

Obudowa CyberPowerPC Kinetic Series, bo tak się nazywa, dostępna będzie w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Obsługuje płyty główne w rozmiarze do ATX oraz chłodzenia AiO do 360 mm. We wnętrzu mieści się siedem wentylatorów 120 mm lub pięć o średnicy 140 mm. Cena to 249 dolarów.

Źródło zdjęć: CyberPowerPC

Źródło tekstu: TechSpot