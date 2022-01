MSI prezentuje nowe laptopy dla graczy z RTX 3080 Ti

MSI zorganizowało konferencję MSIology: MSI Gameverse Virtual Event, na której zaprezentowano nowe, gamingowe sprzęty tego producenta.

Na dzisiejszym wydarzeniu o nazwie MSIology: Gameverse firma MSI zaprezentowała nowe komputery dla graczy oraz profesjonalistów. Urządzenia z serii Gaming oraz Content Creation wyposażone są w nowe procesory Intel Core H 12. generacji.

Nowe chłodzenie w laptopach MSI

Jedną z nowości MSI jest Phase-Change Liquid Metal Pad. W tym rozwiązaniu, gdy temperatura komputera osiąga 58 stopni Celsjusza, specjalna podkładka Phase-Change Liquid Metal Pad topi się i wypełnia przestrzeń pomiędzy procesorem a blokiem termicznym.

Według zapewnień producenta to przejście fazowe sprawia, że transfer ciepła jest bardziej wydajny niż w przypadku tradycyjnych past termicznych i niezawodny niż w przypadku rozwiązań wykorzystujących ciekły metal.

Nowy laptop MSI Stealth GS77

Nowością MSI jest laptopa MSI Stealth GS77. Ma on zupełnie nową konstrukcję, w której zawiasy ekranu zostały przesunięte do przodu. Dodatkowo producent obiecuje mocniejsze materiały, które dwukrotnie zwiększają wytrzymałość komputera. Poza tym gładzik został powiększony o 50%, a klawisze są o 8%. Laptop ma też fizyczną blokadę kamery.

Jeśli chodzi o podzespoły, to MSI Stealth GS77 wyposażony jest w procesor Intel Core 12. generacji oraz układ graficzny GeForce RTX 3080 Ti.

Moc Stealth GS nie jest czymś, co można zignorować. Może on pomóc Ci szybko przejść przez dzień, a następnie zapewnić moc do gier w nocy.

– powiedział MarcChen, dyrektor ds. zarządzania produktem w MSI Notebook.

MSI Raider GE

Kolejna nowość to odświeżona wersja gamingowych laptopów MSI Raider GE. Te mogą być wyposażone maksymalnie nawet w procesor Intel Core i9 12. generacji oraz układ graficzny GeForce RTX 3080 Tu. Dzięki technologii MSI OverBoost dostarczają one łącznie do 220 W mocy.

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

Ciekawie prezentuje się też laptop stworzony przy współpracy z firmą Ubisoft. Model MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition utrzymany jest w stylistyce i kolorystyce zgodnej z nadchodzącą produkcją.

Laptop może być wyposażony wyświetlacz QHD 240 Hz oraz procesor graficzny GeForce RTX 3070 Ti o TGP na poziomie 140 W. Co ciekawe, jest to model "Meta Ready", co oznacza, że jest gotowy na tzw. Metaverse.

Źródło zdjęć: MSI