Specyfikacja PCIe 6.0 gotowa. Będzie piekielnie szybko

Organizacja PCI-SIG, która zajmuje się standardem PCI-Express, podała oficjalną specyfikację wersji 6.0. Będzie szybko!

Organizacja PCI-SIG podała oficjalną specyfikację standardu PCIe 6.0. Szykuje się duży wzrost wydajności, chociaż na wykorzystanie go w naszych domowych komputerach poczekamy pewnie jeszcze kilka lat.

Aktualnie większość z nas cały czas korzysta przede wszystkim z PCIe 3.0. To standard obecny w trochę starszych kartach graficznych i większości dysków SSD M.2. Nowsze modele mają już PCIe 4.0, a powoli pojawiają się już nośniki z PCIe 5.0. Kilka zostało zaprezentowanych kilka dni temu na targach CES 2022 w Las Vegas.

PCIe 6.0 - specyfikacja nowego standardu

Tymczasem właśnie poznaliśmy specyfikację PCIe 6.0. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dojdzie do podwojenia przepustowości przy wykorzystaniu 16 linii. I tak PCIe 5.0 osiąga do 128 GB/s, a PCIe 6.0 dobije aż do 256 GB/s (dwukierunkowo, czyli po 128 GB/s w każdym kierunku).

Jednak upłynie jeszcze wiele miesięcy, zanim skorzystamy z możliwości PCIe 6.0. Pierwsze płyty główne z obsługą PCIe 5.0 powinny zadebiutować pod koniec tego roku, wraz z premierą nowych procesorów AMD Ryzen 7000 oraz Intel Core 13. generacji. Zatem należy przyjąć, że szersza adaptacja PCIe 6.0 to najwcześniej 2023 rok, a bezpieczniej byłoby założyć nawet dopiero 2024 rok.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCMag