Kingston Fury zastępuje HyperX Fury - nowa marka pamięci RAM dla entuzjastów i graczy

HP za 425 mln dolarów kupiło od Kingstona markę HyperX. Jednak transakcja dotyczy tylko i wyłącznie peryferiów dla graczy, czyli klawiatur, myszek, podkładek czy też słuchawek. To oznacza, że pamięci RAM i dyski nadal pozostały w rękach Kingstona, który jednak nie może ich sprzedawać pod marką HyperX. Właśnie dlatego powstało Kingston Fury, czyli nowa seria pamięci dla entuzjastów i graczy.

Kingston Fury - nowa linia pamięci RAM

Kingston zapewnia, że w przypadku nowej marki będzie kontynuował to, co zostało stworzone przy okazji linii HyperX Fury. A warto to zachować, bo wiele modułów pamięci uchodzi za niezwykle udane konstrukcje, przy pomocy których pobito kilka światowych rekordów.

Jesteśmy niezmiernie dumni z debiutu nowej marki Kingston Fury, reprezentującej najbardziej wydajne moduły pamięci dla entuzjastów komputerów oraz graczy. Główna siła firmy Kingston i globalna pozycja lidera wśród producentów wysokiej jakości pamięci DRAM i pamięci flash wnoszą do marki zasoby i entuzjazm oraz stanowią dowód naszego zaangażowania w wydajność i niezawodność.

- powiedział Bernd Dombrowsky, VP Sales & Marketing w Kingston EMEA.

Kingston zapowiedział, że w tym momencie skupia się na rozwijaniu trzech serii pamięci Fury. Są to:

Kingston Fury Renegade - najlepsze i najdroższe w ofercie pamięci DDR4 o taktowaniu do 5333 MHz, dostępne również w wersji z podświetleniem RGB.

- najlepsze i najdroższe w ofercie pamięci DDR4 o taktowaniu do 5333 MHz, dostępne również w wersji z podświetleniem RGB. Kingston Fury Beast - pamięci ze średniej półki, najpopularniejsze wśród graczy i entuzjastów, dostępne także z RGB i taktowaniach do 3733 MHz.

- pamięci ze średniej półki, najpopularniejsze wśród graczy i entuzjastów, dostępne także z RGB i taktowaniach do 3733 MHz. Kingston Fury Impact - budżetowe pamięci SO-DIMM do laptopów, NUC-ów i małych komputerów, których taktowanie to maksymalnie 3200 MHz.

Na razie Kingston nie zdradza planów względem pamięci DDR5, ale to prawdopodobnie kwestia czasu. Nowe moduły zapowiedziała już między innymi gamingowa marka XPG.

Źródło tekstu: Hexus.net