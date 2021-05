Gamingowe pamięci XPG DDR5 7400 MHz zadebiutują jeszcze w tym roku

Gamingowa marka XPG zapowiedziała nowe pamięci RAM DDR5 dla graczy. Moduły o taktowaniu nawet 7400 MHz zadebiutują jeszcze w tym roku.

Najbliższe kilka miesięcy przyniesie ogromne zmiany na rynku hardware'owym. Nie chodzi jednak o lepszą dostępności kart graficznych, a nadchodzącą premierę procesorów tak Intela, jak i AMD. Te, oprócz wielu innych nowości, wprowadzą między innymi obsługę nowego standardu pamięci RAM DDR5. Pierwsi producenci już zapowiedzieli swoje moduły, a teraz dołącza do nich marka XPG. Ta przygotowała pamięci dla graczy o taktowaniu nawet 7400 MHz.

XPG CASTER - nowe pamięci DDR5

Nowe pamięci XPG DDR5 otrzymają nazwę CASTER i dostępne będą w wersjach o taktowaniu od 6000 do 7400 MHz z napięciami na poziomie 1,1 V. Do sprzedaży trafią moduły o pojemności 8, 16 oraz 32 GB. Producent przygotował też dwie wersje pod kątem wyglądu - jedna bez, a druga z podświetleniem RGB. Pomimo tych w gruncie rzeczy niewielkich różnic wizualnych będą one identyczne jeśli chodzi o specyfikację.

XPG zapewnia, że ściśle współpracuje z producentami płyt głównych, aby już na start nowych modułów pamięci zaoferować jak najszerszą kompatybilność oraz obsługę wyższych taktowań. Wśród swoich partnerów marka wymienia między innymi Gigabyte'a, MSI, Asusa oraz ASRock.

