NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - pojawiły się pierwsze benchmarki, a z nimi pełna specyfikacja karty

Pojawiły się pierwsze benchmarki karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Wraz z nimi poznaliśmy dokładną specyfikację tego modelu.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti to nowa karta graficzna, która najprawdopodobniej zostanie zaprezentowana na konferencji zorganizowanej 31 maja (w Polsce będzie to już poranek 1 czerwca). Według plotek rynkowa premiera zaplanowana jest na 10 czerwca, ale pierwsze recenzje ukażą się dzień wcześniej, czyli 9 czerwca. Jednak już teraz wyciekły pierwsze benchmarki, wykonane za pomocą gry Ashes of the Singularity, które przy okazji zdradzają specyfikację nowego GPU.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - wydajność

Karta w teście Ashes of the Singularity (Crazy 1080p) zdobyła 9300 punktów. Podobny rezultat można uzyskać na modelu Radeon RX 6800, który - w teorii - powinien być znacząco słabszy od nowej karty NVIDII. Na papierze RTX 3080 Ti powinien oferować moc obliczeniową na poziomie mniej więcej Radeona RX 6900 XT, więc taki wynik może budzić wątpliwości. Musimy jednak pamiętać, że mógł to być model inżynieryjny, a nie finalny. Poza tym nie wiem, jak na ten moment wypada optymalizacja sterowników. Wpływ na niższy niż spodziewany rezultat mogło mieć wiele rzeczy.

Jeśli chodzi o specyfikację, to NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ma 80 jednostek obliczeniowych, co przekłada się na 10240 rdzeni CUDA. Poza tym oferuje 12 GB pamięci GDDR6X o szybkości 19 Gbps. W połączeniu z 384-bitową magistralą danych przekłada się to na przepustowość 912,4 GB/s. W trakcie testu maksymalne taktowanie doszło do poziomu 1670 MHz. Cena nie jest jeszcze znana, ale wszyscy wiemy, jaka jest aktualnie sytuacja na rynku. Na kwotę poniżej 10 tys. zł nie ma co liczyć.

Źródło tekstu: Hexus.net