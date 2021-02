HP kupuje HyperX od Kingstona

Kingston ogłosił zawarcie ostatecznej umowy swojego działu gamingowego HyperX firmie HP. Przejęcie wspiera strategię HP dotyczącą napędzania rozwoju działań w dziedzinie Personal Systems, dla której gry i urządzenia peryferyjne są atrakcyjnymi segmentami.

Portfolio produktów HyperX obejmuje szereg urządzeń peryferyjnych do gier, w tym zestawy słuchawkowe, klawiatury, myszy, podkładki pod mysz, mikrofony USB i akcesoria do konsol.

HyperX jest liderem w dziedzinie urządzeń peryferyjnych, którego technologii ufają gracze na całym świecie. Cieszymy się, że możemy powitać ich wyjątkowy zespół w rodzinie HP. Kontynuujemy rozwój naszej pozycji lidera w systemach osobistych, unowocześniając środowiska obliczeniowe i rozszerzając je o wartościowe powiązania. Widzimy znaczące możliwości na dużym i rozwijającym się rynku urządzeń peryferyjnych, a dodanie HyperX do naszego portfolio stworzy nowe źródła innowacji i wzrostu dla naszej firmy.

– powiedział Enrique Lores, prezes i dyrektor generalny HP

Gry komputerowe nadal są jedną z najpopularniejszych form gier wideo, a do 2023 roku branża sprzętu komputerowego ma być warta 70 miliardów dolarów. Oczekuje się, że światowy rynek urządzeń peryferyjnych wzrośnie do 12,2 miliarda dolarów do 2024 roku, a urządzenia peryferyjne do gier będą stanowić duży udział w tej kwocie.

Produkty HyperX zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom wszystkich graczy, od zwykłych po najbardziej hardkorowych, dając im przewagę i pomagając im pozostać w czołówce. Obie nasze firmy rozwijają się, ponieważ koncentrujemy się na naszych pracownikach i wyznajemy te same podstawowe wartości i kulturę. David Sun (współzałożyciel i dyrektor operacyjny) i ja widzieliśmy możliwości dla firmy HyperX oraz jej pracowników i obaj zdaliśmy sobie sprawę, że ta zmiana przynosi jaśniejszą przyszłość HyperX.

– powiedział John Tu, współzałożyciel i dyrektor generalny Kingstona

W ostatnich latach HP stworzył duże i stale rosnące portfolio gamingowe pod marką OMEN oraz światowej klasy ekosystemem sprzętu, oprogramowania, treści i usług. Firma kontynuuje postęp w dziedzinie gier dzięki potężnym urządzeniom, takim jak laptopy do OMEN 15 i HP Pavilion Gaming 16. Oprócz urządzeń, HP wprowadza innowacje w oprogramowaniu, dzięki OMEN Gaming Hub. To miejsce, w którym gracze mogą łączyć się, a także dostosowywać i eksplorować swój sprzęt i gry. Dodanie HyperX do szerszego ekosystemu gamingowego HP zapewni innowacyjne, nowe wrażenia we wszystkim, co gracze widzą, słyszą i dotykają.

Zgodnie z warunkami umowy, HP zapłaci za HyperX 425 mln dolarów, po uwzględnieniu zwyczajowego kapitału obrotowego i innych korekt. Firma Kingston zachowa produkty DRAM, flash i SSD dla graczy i entuzjastów. Oczekuje się, że przejęcie przyniesie HP zysk na zasadach innych niż GAAP w pierwszym pełnym roku po zamknięciu. Transakcja powinna zostać zamknięta w drugim kwartale 2021 roku.

