Nowości HP z okazji CES 2021 - całe mnóstwo nowych laptopów

Targi CES 2021 w online'owej wersji rozpoczęły się na dobre i kolejni producenci prezentują nowości przygotowane na ten rok. Jednym z nich jest firma HP, która pokazała całą gamę nowych laptopów. Te trafią do sprzedaży w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

HP Elite Folio

Pierwszym z zaprezentowanych sprzętów jest urządzenie w stylu 2 w 1, czyli połączenie tabletu i laptopa. HP Elite Folio, bo taką ma nazwę, korzysta z układu Qualcomm Snapdragon 8cx, 16 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz dysku SSD M.2 NVMe o pojemności 512 GB. Ma dotykowy ekran o przekątnej 13,5 cala, rozdzielczości WUXGA (1920 × 1280 pikseli) i proporcjach 3:2, na którym - jak zapewnia producent - nie zostają odciski palców. Oprócz tego ma moduły 5G i WiFi 6, a także kamerę internetową i głośniki Bang & Olufsen. Ogromną zaletą urządzenia jest akumulator, który w teorii wytrzymuje nawet 24 godziny konsumowania multimediów. Całkowita masa sprzętu to 1,29 kg.

HP Envy 14

Kolejna nowość HP to Ultrabook HP Envy 14. Jest on wyposażony w ekran IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Wyświetlacz już po wyjęciu z pudełka jest po kalibracji kolorów delta E<2 . Za wydajność odpowiadają procesory Intel Core 11. generacji oraz w najlepszym wariancie karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 1650 Ti MaxQ, więc w teorii laptop pozwoli nawet na uruchamianie gier. HP zapewnia o maksymalnie 16,5 godzinach działania na jednym ładowaniu. Ceny nie są jeszcze znane.

HP Elite Dragonfly G2 i Dragonfly Max

Nowością są również laptopy HP Elite z serii Dragonfly. Są to urządzenia skierowane przede wszystkim do klienta biznesowego, który szuka lekkiego, ale wydajnego komputera przenośnego. Mają one ekrany o przekątnej 13,3 cala i - w zależności od wersji - rozdzielczości od Full HD do nawet Ultra HD. Wnętrze kryje procesory Intel Core 11. generacji, moduły 5G oraz maksymalnie 32 GB pamięci RAM.

HP EliteBook 840 G8 Aero

Ostatnia nowość to laptop HP EliteBook 840 G8 Aero, który stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo. Nie tylko wyposażony jest w kamerę HP Privacy, ale także technikę ograniczającą widoczną na ekranie komputera oraz oprogramowanie zabezpieczające przed kradzieżą danych. 14-calowy Ultrabook wykorzystuje procesorów Intel Core i5/i7 11. generacji, do 64 GB pamięci RAM oraz dysk SSD M.2 NVMe o pojemności maksymalnie 2 TB. Ekran IPS ma rozdzielczość Full HD. Oprócz tego urządzenie cechuje się obsługą 5G i głośnikami marki Bang & Olufsen.

