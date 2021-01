Nowe zdjęcia GeForce RTX 3060 sugerują, że wersja Ultra była kłamstwem

Wyciekło najnowsze zdjęcie jednej z kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 3060. Wygląda na to, że niedawne doniesienia na temat modelu Ultra były fałszywe i Zieloni nie planują aż takiego zamieszania w nazewnictwie.

Nie tak dawno pisaliśmy o nowej karcie graficznej, która wkrótce pojawi się w ofercie firmy NVIDIA. Mowa o modelu GeForce RTX 3060 Ultra, który - według plotek - wyposażony będzie w 12 GB pamięci VRAM GDDR6. Pomimo mniejszej liczby jednostek CUDA miał on oferować wyższą wydajność niż GeForce RTX 3060 Ti. Teraz wyciekły nowe zdjęcia, które sugerują, że wariant Ultra był zwykłym kłamstwem.

GeForce RTX 3060 - kiedy premiera?

Do sieci wyciekło zdjęcie modelu Asus TUF Gaming RTX 3060 OC. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami ma on 12 GB pamięci GDDR6, ale na 192-bitowej szynie, co znacząco ogranicza przepustowość w porównaniu z wersją Titanium. Poza tym karta ma 3584 jednostki CUDA, 112 jednostki TMU oraz 28 RT. Wyposażona jest w układ GA-106 oraz ten sam system chłodzenia, co analogiczny model RTX 3060 Ti, ale niższą moc obliczeniową.

Nowe karty graficzne prawdopodobnie zostaną zaprezentowane już jutro (12 stycznia) w trakcie oficjalnej konferencji NVIDII z okazji wirtualnych targów CES 2021. Oprócz tego Zieloni pokażą mobilne układy Ampere, kolejne gry z obsługą Ray Tracingu i DLSS, a także odpowiedź na AMD Smart Access Memory, czyli NVIDIA Resizable-Bar. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego.

