Lenovo YOGA Slim 7i Pro - nowy Ultrabook z ekranem OLED 16:10

Lenovo zaprezentowało nowego Ultrabooka o nazwie YOGA Slim 7i Pro. Jest on wyposażony między innymi w nowe procesory Intel Tiger Lake, grafikę NVIDII oraz ekran OLED o proporcjach 16:10.

Lenovo zaprezentowało nowego, 14-calowego Ultrabooka YOGA Slim 7i Pro. Ten dostępny będzie w wersji albo z dość standardowym ekranem LCD, albo w wariancie z panelem OLED o odświeżaniu 90 Hz. Maksymalna, dostępna rozdzielczość to 2880 × 1800 pikseli, bowiem ekran laptopa ma proporcje 16:10. Producent zapewnia, że zastosowana matryca OLED w 100-procentach pokrywa palety barw DCI-P3 i Adobre RGB oraz w 125-procentach gamut sRGB, co czyni laptopa niemal idealnym do obróbki grafiki, zdjęć oraz wideo.

Lenovo YOGA Slim 7i Pro - Ultrabook z ekranem OLED

Jeśli chodzi o specyfikację, to Ultrabook dostępny będzie między innymi w wersji z procesorem Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake) i zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe z 96 blokami wykonawczymi. Te będą wspierane przez maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR4 o taktowaniu 4266 MHz. W razie potrzeby dostępna będzie też wersja ze dedykowanym GPU w postaci NVIDIA GeForce MX450 z 2 GB pamięci GDDR6.

Lenovo YOGA Slim 7i Pro ma dwa złącza Thunderbolt 4 (DP 1.4, Power Delivery USB 3.0, USB 4), jeden USB 3.2 Gen 1 oraz dwa gniazda mini-jack 3,5 mm. Producent nie zapomniał też o module WiFi 6. generacji oraz Bluetooth 5.0. Laptop zasilany jest przez akumulator o pojemności 61 Wh. Obudowa niemal w całości wykonan jest z matowego aluminium, przez co konstrukcja waży 1,45 kg. Niestety, póki co nie znamy ani daty premiery, ani ceny nowego komputera.