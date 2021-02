W tym tygodniu Sony State of Play. Zobaczymy nowe gry na PlayStation 5?

W najbliższy czwartek (25 lutego) odbędzie się kolejna impreza z cyklu State of Play. Sony obiecało między innymi prezentacje nowych gier na PlayStation 5. Czego możemy się spodziewać?

Pomimo premiery PlayStation 5 ostatnie miesiące nie są szczególnie udane dla fanów marki. Konsola nowej generacji jest niezwykle trudna do kupienia, a dostępne oferty dużo droższe, niż wynosi standardowa cena urządzenia. PS5 nie rozpieszcza też pod względem dostępnych gier ekskluzywnych, a do tego Gran Turismo 7 i God of War Ragnarok, które miały zadebiutować w tym roku, zostały przesunięte na 2022. Być może więcej okazji do optymizmu będzie po jutrzejszym (25 lutego) State of Play, bowiem Sony złożyło pewnie obietnice.

Transmisja State of Play będzie zawierać nowe aktualizacje i szczegółowe informacje o 10 grach, które pojawią się na PS4 i PS5, w tym o nowych zapowiedziach i aktualizacjach niektórych tytułów firm trzecich i gier niezależnych (indie), które ostatnio widzieliście podczas czerwcowej prezentacji PS5. Program potrwa około 30 minut. Krótka uwaga: nie będzie sprzętu PlayStation ani aktualizacji biznesowych. Skupiamy się na świetnych grach, które ukażą się w nadchodzących miesiącach.

- czytamy w zapowiedzi Sony.

Czego w takim razie możemy się spodziewać w trakcie wydarzenia? Sony obiecało aktualizację na temat gier zaprezentowanych w czerwcu zeszłego roku. Wtedy też pokazane zostały między innymi Project Athia, Resident Evil: Village, Pragmata, Stray, Solar Ash oraz Kena: Bridge of Spirits. Być może dowiemy się czegoś na temat produkcji w świecie Silent Hill, na temat której plotki krążą od jakiegoś czasu. Pogłoski mówią też o trybie multiplayer do The Last of Us: Part II.

Jutrzejsze State of Play rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego. Wydarzenie można obejrzeć na oficjalnych kanałach PlayStation na YouTubie lub Twitchu.

