NVIDIA pozbywa się wybrakowanych GPU. Uważaj co kupujesz

NVIDIA robi czystki w magazynach, a producenci kart graficznych szykują nowe modele. Nie będą one jednak wcale lepsze od dotychczasowych.

W styczniu 2024 roku na rynku debiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER. W porównaniu do swojego oryginału z 2023 roku, czyli modelu GeForce RTX 4070 Ti, wyposażono ją w większą liczbę procesorów strumieniujących, co przełożyło się na wyższą wydajność w grach i programach.

NVIDIA pozbywa się nie do końca sprawnych rdzeni

Oczywiście taka zmiana pociągnęła za sobą konieczność zmiany rdzenia - zamiast AD104-400 Zieloni sięgnęli po AD103-275. Jednak dwóch różnych producentów sugeruje, że niedługo na rynek trafi jeszcze inny wariant. Tym razem jednak nie będzie on wcale lepszy.

MSI szykuje się do debiutu GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X Black OC w nowej odsłonie. Ma on korzystać z GPU w postaci NVIDIA AD102-225. Mowa o rdzeniu, który normalnie trafia do układów GeForce RTX 4090. Podobne plany ma inny partner Zielonych, firma Inno3D.

Liczba jednostek CUDA pozostanie bez zmian (8448), podobnie jak taktowanie (do 2655 MHz). Zwiększy się jednak pobór mocy (285 -> 295 W). Tym samym karta graficzna MSI będzie większa i cięższa (aż o 357 gramów), w celu zaoferowania tych samych temperatur i kultury pracy w grach.

Czemu NVIDIA to robi? Generacja GeForce RTX 4000 zbliża się powoli do końca swojego żywota, a jeszcze w tym roku zobaczymy serię GeForce RTX 5000. Amerykanie chcą się więc zapewne pozbyć stanów magazynowych GPU, które są sprawne, ale nie na tyle by trafić do modeli GeForce RTX 4090.

