Intel szykuje aż 9 nowych procesorów. Znamy ich specyfikację

Myślisz o zakupie laptopa? Warto poczekać. Wygląda na to, że nowe procesory Intela będą przełomowe pod wieloma względami i zaoferują spory skok wydajności.

Intel ma w planach na ten rok jeszcze przynajmniej dwie duże premiery. Mowa o serii procesorów Lunar Lake dla urządzeń ultramobilnych oraz Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych i większych, wydajniejszych laptopów. Oficjalnego debiutu należy spodziewać się kolejno we wrześniu i październiku 2024.

Nowe iGPU mają pozwolić na granie w starsze gry

Są one bardzo ważne dla Niebieskich, bowiem wprowadzą na rynek sporo nowych rozwiązań jak budowa modułowa, litografia 3 nm czy architektury Intel Lion Cove, Skymont oraz Battlemage. Na nasze szczęście w sieci pojawiła się pełna lista modeli planowanych dla rodziny Intel Lunar Lake.

Seria Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) ma się składać z 9 różnych CPU, które zaoferują maksymalnie do 8 rdzeni i 8 wątków. Zobaczymy tutaj konfigurację 4 wysokowydajne rdzenie + 4 energooszczędne, bez technologii hyper-threading. Dominować mają modele Core Ultra 5 i 7, ale pojawi się też jeden Core Ultra 9.

Nowe procesory będą posiadały zintegrowaną pamięć RAM typu LPDDR5. Mowa o konfiguracjach 16 i 32 GB z efektywnym taktowaniem 8533 MHz. Nowością będzie też układ NPU o wydajności do 48 TOPS, który pozwoli na obsługę sztucznej inteligencji i dodatków takich jak Microsoft Copilot+.

Zintegrowany układ graficzny będzie korzystać z nowej architektury Intel Battlemage, a w procesorach zobaczymy dwa modele - Intel ARC 130V i ARC 140V. Wyposażono je w kolejno 7 i 8 rdzeni Intel Xe2, a taktowanie będzie wynosić maksymalnie do 2,05 GHz. Mają one pozwolić na granie w starsze tytuły.

Oczywiście wszystkie przedstawiane dzisiaj informacje pochodzą z przecieków, a więc należy do nich podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu. Do premiery może się jeszcze nieco zmienić, ale będą to jednak raczej już kosmetyczne zmiany (limity poboru mocy, taktowania).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel, VideoCardz, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne