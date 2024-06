Rekordowo szybki monitor w bardzo przystępnej cenie

AOC ma nowy monitor dla graczy. Tym razem postawiono na bardzo wysoką częstotliwość odświeżania, niski czas reakcji i niewygórowaną cenę.

Do grania w gry komputerowe wcale nie potrzeba najnowszej i najdroższej myszki, klawiatury, słuchawek czy monitora. Nie da się jednak zaprzeczyć, że odpowiednie peryferia zwiększają komfort zabawy. Mogą one również zapewnić przewagę nad przeciwnikiem, decydując o wygranym lub przegranym meczu.

AOC Gaming C27G4ZXE ma kosztować tylko 989 złotych

Tajwański producent AOC oraz należąca do niego gamingowa marka AGON przygotowali monitor skierowany do fanów dynamicznych tytułów sieciowych. A wszystko to w naprawdę przystępnej cenie.

AOC Gaming C27G4ZXE to 27-calowy, zakrzywiony monitor (1500R) korzystający z matrycy Fast VA i podświetlenia WLED. Oferuje on rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania do 280 Hz oraz czas reakcji zaledwie 0,3 ms (MPRT). Kontrast statyczny wynosi 4000:1, a typowa jasność 300 cd/m2.

Oczywiście w gamingowym sprzęcie nie mogło zabraknąć technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync, ale jest również wsparcie dla materiałów HDR, co potwierdza certyfikat HDR10. Panel I/O jest dość prosty - dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 oraz złącze słuchawkowe. Brak tutaj HUBa USB.

AOC Gaming C27G4ZXE trafi do polskich sklepów w lipcu. Sugerowana cena ustalona została na 989 złotych. Producent udziela standardowej, 3-letniej gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne