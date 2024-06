Microsoft zaskakuje. Te sprzęty naprawisz wyjątkowo łatwo

Wygląda na to, że Microsoft postanowił wreszcie zadbać o konsumentów. Naprawa i modernizacja nowych urządzeń z serii Surface jest wyjątkowo prosta.

Najnowsze urządzenia z serii Microsoft Surface trafiły już do sprzedaży. Mowa zarówno o laptopie, jak i tablecie. W tej generacji dostajemy procesory Qualcomm Snapdragon X Elite oraz X Plus na bazie architektury ARM, co oznacza długi czas pracy. Spory nacisk położono też na AI za sprawą funkcji Copilot+.

Microsoft udostępnia oficjalny poradnik serwisowy

Jednak iFixit postanowiło tradycyjnie sprawdzić jak wygląda kwestia naprawialności nowych, mobilnych sprzętów Microsoftu. Wnioski? Jest zaskakująco dobrze. To najlepsze co Amerykanie wypuścili na rynek.

Zarówno Microsoft Surface Pro 10, jak i Microsoft Surface Laptop 7 uzyskały od iFixit ocenę 8/10. Otworzenie obudowy obu urządzeń jest banalnie proste, a w środku przygotowano oznaczenia na temat użytych wkrętów (rodzaj, ilość). Co więcej na częściach nadrukowano kody QR przenoszące do poradnika serwisowego.

W przypadku laptopa wyjęcie baterii jest szybkie i wygodne - wymaga tylko zdjęcia nóżek i dolnej pokrywy. To spora zmiana względem poprzednich generacji, gdzie akumulator był schowany pod innymi elementami. Również zmiana SSD jest banalnie prosta, ale pamięci RAM zostały wlutowane.

O dziwo jeszcze lepiej wygląda to w przypadku tabletu - tutaj do zmiany SSD nie potrzeba nawet śrubokręta. Wystarczy zdjąć plastikową zaślepkę. Jednak z oczywistych względów dobranie się do akumulatora zajmuje nieco więcej czasu. Dla równowagi jednak wymiana matrycy jest prostsza niż w innych tabletach.

To spora i miła odmiana, bowiem wielu serwisantów do tej pory przeklina pierwsze urządzenia z rodziny Microsoft Surface, które nie należały do łatwych w naprawie. Serwisy takie jak iFixit oceniały je kiedyś jako jedne z najgorszych na rynku pod tym względem. Najwyraźniej Microsoft wyciągnął z tego wnioski.

Źródło zdjęć: iFixit

Źródło tekstu: iFixit, oprac. własne