ASRock przygotował małego Radeona. Zmieścisz go wszędzie

Szukasz niedrogiej karty graficznej? Zależy Ci na niewielkim rozmiarze? Świetnie się składa, bo ASRock ma Radeona w wersji Low Profile.

Jedną z zalet komputerów jest ich uniwersalność. Nic nie stoi na przeszkodzie stworzenia dużej stacji roboczej czy szalenie wydajnego komputera do gier, ale równie łatwo i prosto można złożyć mały zestaw do pracy biurowej, przeglądania internetu czy oglądania filmów i seriali.

Karta ASRocka zmieści się w komputerach SFF

A jeśli składacie nową lub modernizujecie starszą maszynę typu HTPC i szukacie małej karty graficznej to ASRock przychodzi z pomocą. Tajwańczycy przygotowali bowiem niskoprofilowy i jednoslotowy model. Nie jest to co prawda demon wydajności, ale jak najbardziej znajdzie się na niego sporo chętnych osób.

ASRock Radeon RX 6400 Low Profile to karta graficzna o wymiarach 150 x 69 x 18 milimetrów i masie 150 gramów. Mamy tutaj do czynienia z GPU wyposażonym w 768 procesory strumieniujące z taktowaniem do 2321 MHz. Dopełnia to 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 16 Gbps na 64-bitowej szynie danych.

Karta korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz wyposażono ją tylko w dwa złącza wideo - po jednym HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4a. Zdecydowano się tutaj na prosty układ chłodzenia na bazie aluminiowego radiatora, jednego ciepłowodu oraz niewielkiego wentylatora oferującego tryb pracy półpasywnej. Co ważne opisywana karta nie potrzebuje dodatkowego zasilania.

ASRock Radeon RX 6400 LP trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale powinna wynosić poniżej 639 złotych - za tyle jest dostępny bowiem większy model.

Zobacz: Kingston zaprojektował sprzęt dla fanów szybkich samochodów

Zobacz: Dahua z nowymi monitorami. Szczerze? To niewypał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne