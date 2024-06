Arctic z nowym sprzętem. Pasuje do konsol Sony PlayStation 5

Kupiłeś nowy, wydajny SSD? Masz problem z wysokimi temperaturami pod obciążeniem? Na ratunek przybywa kolejny raz Arctic. Jak zwykle jest tanio.

Obecnie na rynku można przebierać w różnych SSD, a do wyboru są zarówno modele ze starszym interfejsem PCI Express 4.0, jak i nowszym PCI Express 5.0. Jednak wiele najwydajniejszych modeli ma ten sam problem - wysokie temperatury pod obciążeniem, a to często prowadzi do spadku wydajności.

Arctic M2 Pro pasuje zarówno do PC, jak i PlayStation 5

Rozwiązaniem mają być fabryczne radiatory i te dołączane do płyt głównych. Co jednak, jeśli Wasz upatrzony SSD nie posiada takiego rozwiązania albo potrzebujecie nośnika do konsoli? Z pomocą przychodzi znana i lubiana firma Arctic, która zdecydowała się na wypuszczenie nowego, taniego produktu.

Arctic M2 Pro to aluminiowy radiator o wymiarach 73 x 24,2 x 10,5 milimetrów i masie 40,5 gramów. Mowa o prostej konstrukcji bez dodatkowych ciepłowodów. Został on sparowany z termopadami Arctic TP-3. Całość zaprojektowano z myślą o SSD M.2 2280, ale pasuje też do mniejszych nośników.

Według wewnętrznych testów producenta na podstawie flagowego Samsunga 990 Pro można liczyć na spadek temperatury kontrolera z ok. 90°C do zaledwie ok. 55°C. Dodatkowo SSD chłodzi się znacznie szybciej niż bez radiatora, co ma wpływ zarówno na wydajność, jak i żywotność.

Arctic M2 Pro dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - srebrnej i czarnej. Produkt trafił już do sprzedaży z sugerowaną ceną 39,99 złotych, ale na start mowa o promocyjnej cenie 19,99 złotych. Wygląda więc to bardzo atrakcyjnie dla posiadaczy starszych płyt głównych czy użytkowników Sony PlayStation 5.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne