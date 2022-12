Tak wygląda pierwszy autorski model GeForce RTX 4070 Ti

Partnerzy NVIDII są już gotowi do premiery modelu GeForce RTX 4070 Ti. Na światło dzienne wypłynął autorski model od tajwańskiej firmy GIGABYTE.

Zarówno AMD, jak NVIDIA zaprezentowali już swoje karty graficzne nowej generacji. W pierwszym przypadku mowa o rodzinie Radeon RX 7000, w drugim zaś o GeForce RTX 4000. Jednak do tej pory do sklepów trafiły wyłącznie najwydajniejsze, ale i najdroższe flagowe modele. Sporo osób czeka na tańsze układy.

Karta GeForce RTX 4070 Ti również korzysta z 12VHPWR

Pierwszym z nich ma być NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, który tak naprawdę jest anulowaną wcześniej kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB. Zgodnie z najnowszymi plotkami ma on debiutować na rynku lada moment, bo już 5 stycznia 2023 roku. A tak się składa, że mamy zdjęcia pierwszego autorskiego modelu.

W sieci pojawiły się zdjęcia karty graficznej GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti AERO. Kusi ona białą kolorystyką i rozbudowanym, 2,5-slotowym układem chłodzenia z trzema wentylatorami. Samo PCB jest dość krótkie w porównaniu do radiatora, a więc należy zakładać, że karta graficzna będzie cicha i chłodna.

Oczywiście GeForce RTX 4070 Ti nadal będzie korzystać z wtyczki zasilającej nowego typu, czyli 12VHPWR. W pudełku znajduje się specjalna przejściówka dla posiadaczy starszych zasilaczy. Co ciekawe - w porównaniu do tych dołączanych do GeForce RTX 4080 i RTX 4090 - jest to rozwiązanie 2x 8-pin -> 1x 12VHPWR.

Dla przypomnienia najnowsza karta graficzna od NVIDII ma dysponować pełnym rdzeniem AD104 oferującym 7680 jednostki CUDA i 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X. Jedyna niewiadoma to sugerowana cena, którą poznamy już na początku stycznia. Z pewnością będzie to jednak poniżej 899 dolarów.

Zobacz: Karta TITAN RTX na zdjęciach. To 4-slotowe monstrum za 2500 dolarów

Zobacz: Intel z kolejnymi rekordami świata. Przekroczono barierę 9 GHz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne