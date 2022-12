Karta TITAN RTX na zdjęciach. To 4-slotowe monstrum za 2500 dolarów

Do sieci trafiły zdjęcia karty graficznej TITAN RTX. To monstrum z prawdziwego zdarzenia, które zajmuje aż 4 sloty w obudowie komputera.

Zdaniem twórcy kanały Moore's Law is Dead utrzymuje NVIDIA planuje wprowadzić do sprzedaży kartę graficzną TITAN RTX. Ma to być najmocniejszy model z architekturą Lovelace, który wykorzysta pełnię możliwości układu AD102. Opublikował nawet zdjęcia karty i ta jest przeogromna.

TITAN RTX na zdjęciach

Na ten moment najmocniejszą kartą graficzną na rynku jest GeForce RTX 4090. Oprócz tego NVIDIA ma planować jeszcze szybszy wariant w postaci GeForce RTX 4090 Ti. Jeszcze nad nim, o ile najnowsze plotki są prawdziwe, ma być TITAN RTX. Będzie to najpotężniejsza grafika na rynku dla największych, hardware'owych świrów. Co już o niej wiemy?

Przede wszystkim TITAN RTX ma wykorzystać pełnię możliwości układu AD102. Oznacza to 144 jednostki SM, czyli w sumie 18,432 rdzenie CUDA. Jakby tego było mało, to NVIDIA zamierza zastosować szybsze pamięci GDDR6X 24 Gb/s, dzięki czemu przepustowość wzrośnie aż do 1152 GB/s. Co ciekawe, modele testowe były wyposażone w aż dwie 16-pinowe styczki 12VHPWR, ale nie jest pewne, czy w takiej wersji karta trafi do sprzedaży.

TITAN RTX, jak wynika z opublikowanych zdjęć, zajmie aż 4 sloty w obudowie komputera. Przy tak potężnych podzespołach nie obejdzie się bez ogromnego systemu chłodzenia. Z przekazanych informacji wynika też, że będzie to pierwsza karta dostępna tylko i wyłącznie w wersji Founders Edition. Cena ma wynieść około 2500 dolarów, co według aktualnego kursu daje mniej więcej 11,000 zł. Jednak możemy być pewni, że w Polsce będzie to kwota znacznie wyższa.

