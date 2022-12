W Polsce debiutuje karta graficzna Acer Predator. Znamy cenę

W Polsce wkrótce zadebiutuje pierwsza karta graficzna z serii Acer Predator BiFrost. Znamy jej polską cenę.

Polska będzie jednym z pierwszych europejskich krajów, w którym zadebiutuje nowa karta graficzna Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC. To nie tylko autorski model Intel Arc A770, ale też pierwsza konstrukcja z tej serii. Już za chwilę trafi ona do sklepów. Znamy też cenę.

Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC

Karta graficzna Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC wyposażona będzie autorski system chłodzenia z komorą parową, a także wentylatorami 3D AeroBlade 5. generacji oraz FrostBlade 2.0. Poza tym nie zabraknie podświetlenia RGB LED, sterowanego za pomocą dedykowanej aplikacji.

Model ten zaoferuje 16 GB pamięci VRAM GDDR6, taktowanie OC Boost na poziomie 2,4 GHz oraz TDP na poziomie 250 W. Jeśli chodzi o wyjścia, to producent przewidział jedno HDMI oraz trzy DisplayPort 2.0. Wymiary karty to 267 × 117,75 mm, przez co karta zajmie dwa sloty w obudowie.

Pod względem wydajności powinna to być konkurencja dla GeForce RTX 3060/Ti, gdzie w większości gier propozycja Intela okazuje się wydajniejsza od modelu bez "Ti" w nazwie. Zatem do grania w rozdzielczości Full HD z wysokimi ustawieniami powinna być jak znalazł.

Karta, jak zapewnia producent, już za chwilę trafi do sklepów. Dostępna będzie między innymi w Media Expert oraz x-kom w cenie 2260 zł. W drugim z tych sklepów już można ją zamawiać.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer