NVIDIA RTX 50. To ma być największy skok wydajności w historii

Pojawiają się pierwsze plotki na temat kolejnej generacji kart graficznych NVIDIA. Seria GeForce RTX 50 ma przynieść największy wzrost wydajności w historii.

Jeszcze nie zadebiutowały wszystkie karty graficzne z serii GeForce RTX 40 (wciąż czekamy na modele z niższej półki), a już pojawiają się plotki na temat kolejnej generacji. Jeśli są prawdziwe, to konstrukcje z nową architekturą przyniosą największy skok wydajności w historii.

NVIDIA GeForce RTX 50

NVIDIA niedawno potwierdziła, że kolejna generacja kart graficznych zadebiutuje w 2024 roku. Będą to modele z serii GeForce RTX 50. Co ciekawe, plotki wspominają, że będą one wykorzystywać architekturę o nazwie Blackwell. Do tej pory sądziliśmy, że jest to następca Hopper, czyli rozwiązań profesjonalnych. Albo jest to pomyłka, albo Blackwell to jednak karty graficzne dla graczy.

Z plotek wynika, że architektura Blackwell wykorzysta całkowicie nową strukturę jednostek SM. Dodatkowo ma używać nową, szybką magistralę, która będzie łączyć SM z różnymi chipletami. Wreszcie denoiser stanie się częścią potoku Ray Tracing, co powinno znacząco poprawić wydajność w śledzeniu promieni. Całość ma powstać z wykorzystaniem litografii TSMC 3 nm. Wszystko to przynieść największy wzrost wydajności w historii.

Jeszcze za wcześniej jest, aby mówić o specyfikacji poszczególnych modeli. Nad tym dopiero trwają prace i NVIDIA prawdopodobnie testuje różne konfiguracje. Nazwa architektury Blackwell pochodzi od amerykańskiego matematyka Davida Harolda Blackwella.

Zobacz: AMD i NVIDIA na CES 2023. Wiemy czego się spodziewać

Zobacz: Na tym monitorze można grać bez PC. Ale i tak go nie kupisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, RedGamingTech