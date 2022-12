Na tym monitorze można grać bez PC. Ale i tak go nie kupisz

Samsung przygotował wyjątkowy monitor dla graczy. Łączy on ze sobą topową specyfikację, nowe technologie wraz z wbudowanym systemem operacyjnym oferującym aplikacje streamingowe i granie w chmurze.

Nie jest tajemnicą, że producenci wydają różne sprzęty, na różne rynki. W końcu określone kraje i odbiorcy mają swoje preferencje. Jakby tego było mało Chiny z tak dużą populacją, a więc potencjalnymi klientami, stały się ostatnio bardzo dobrym poligonem doświadczalnym do testowania nowych sprzętów.

Samsung G7 Dark Knight wyceniono na około 3165 złotych

Tym razem to Samsung postawił na Państwo Środka. Ruszyła tam bowiem przedsprzedaż bardzo ciekawego monitora dla graczy, który umożliwia granie w gry bez posiadania wydajnego komputera.

Samsung G7 Dark Knight to 32-calowy monitor z matrycą typu IPS. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 4K przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) wynosi 1 milisekundę. Producent deklaruje pokrycie palety barw DCI-P3 w 95%.

Opisywane urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Tizen OS, oferując szereg wbudowanych aplikacji. Łącznie z popularnymi platformami streamingowymi i możliwością grania w chmurze.

Oczywiście jak przystało na sprzęt dla graczy nie zabrakło też wsparcia technologii AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-Sync. Wisienką na torcie jest obsługa materiałów HDR, acz mowa tylko o Vesa DisplayHDR 400.

Przedsprzedaż Samsung G7 Dark Knight ruszyła już na chińskiej platformie JD, a wysyłka nastąpi na początku przyszłego roku. Cena wynosi 4999 RMB, czyli równowartość około 3165 złotych.

