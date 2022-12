Intel z kolejnymi rekordami świata. Przekroczono barierę 9 GHz

Intel, ASUS oraz Elmor mają kolejny powód do zadowolenia. Z pomocą flagowego procesora Intel Core 13. generacji udało się zdobyć kolejne rekordy świata.

Procesory Intel Raptor Lake-S debiutowały na rynku pod koniec października. Na start do sklepów trafiły odblokowane, skierowane do entuzjastów modele jak Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K. Tańsze modele zobaczymy lada moment, bo już na początku stycznia na targach CES 2023.

Tak wysokie taktowania wymagały użycia ciekłego helu

Najlepsi overclockerzy (osoby specjalizujące się w podkręcaniu) z całego świata dwoją się i troją, próbując wycisnąć ostatnie soki z nowych CPU i walcząc o ostatnie kilka punktów w benchmarkach. A tak się składa, że flagowiec Niebieskich doczekał się kolejnego rekordu świata.

Jon “Elmor” Sandström i jego zespół pracujący pod ASUS-em podkręcili procesor Intel Core i9-13900K do zawrotnych 9008,82 MHz na jednym rdzeniu. Pozwoliło to na zdobycie rekordowych wyników zarówno w teście PIFAST - 6,85 sekundy, jak i SuperPI 32M - 3 minuty 3 sekundy i 778 milisekund.

Oczywiście wymagało to drastycznych kroków. Od użycia topowej płyty głównej ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX, przez wyłączenie wszystkich rdzeni typu E, aż po zastosowanie chłodzenia ciekłym helem. Jest to dużo droższa zabawa niż ciekły azot, która umożliwiła zejście do temperatury -250,2 °C.

Więcej możecie dowiedzieć się z materiału wideo powyżej. ASUS twierdzi, że to jest przynajmniej 14 rekord świata zdobyty na ich płycie głównej. I chociaż osiągniecie robi wrażenie, to oczywiście chodzi tutaj o ekstremalny overclocking. Takie wyniki w domowych warunkach i na dłuższą metę są nieosiągalne.

Źródło zdjęć: Shutterstock, HWBot

Źródło tekstu: oprac. własne