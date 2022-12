Intel oszalał. To będzie prawdziwy potwór, a nie procesor!

Intel będzie dominował w laptopach. Ich najnowszy mobilny procesor zaoferuje 24 rdzenie i 32 wątki oraz wydajność lepszą od CPU do komputerów stacjonarnych.

Fani nowych technologii odliczają już ostatnie dni. I wbrew pozorom większość z nich wcale nie czeka na Święta Bożego Narodzenia, a targi CES 2023. Już na początku stycznia w Las Vegas (USA) zbiorą się firmy z całego świata by przechwalać się swoimi najnowszymi osiągnięciami na rynku elektroniki użytkowej.

Nowy procesor Intela kompletnie masakruje AMD

Swoje nowości zaprezentują między innymi tacy giganci branżowi jak AMD, Intel czy NVIDIA. W przypadku dwóch pierwszych firm mowa oczywiście o nowych procesorach. Zarówno tańszych jednostkach do komputerów stacjonarnych, jak i rozwiązaniach mobilnych do laptopów i miniaturowych PC.

Wygląda na to, że Niebiescy znowu będą królami wydajności. Wszystko za sprawą Intel Core i9-13900HX, czyli mobilnego przedstawiciela rodziny Intel Raptor Lake. Będzie to 24-rdzeniowa i 32-wątkowa jednostka, która zadebiutuje w przyszłym roku. A już teraz poznaliśmy jej wydajność.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i9-13900HX (24C 32T)

Min/Max/Avg: 5202/5380/5354 MHz

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 2039, +18.0%

Multi: 20943, +94.9%https://t.co/zxnix652QG — Benchleaks (@BenchLeaks) December 20, 2022

W bazie wyników Geekbench omawiany procesor zyskał 2039 punktów w teście wydajności jednowątkowej i 20 943 punktów w teście wydajności wielowątkowej. To zdecydowanie więcej niż CPU montowane z zwykłych komputerach. Kolejno o 18% i 94,9% lepiej niż w bardzo popularnym AMD Ryzen 5800X.

Co więcej Intel Core i9-13900HX, który pracował z zegarem od 5202 do 5380 MHz, okazał się szybszy nawet niż niepodkręcony Intel Core i9-12900K. A to w końcu stacjonarny flagowiec z ubiegłego roku.

Mobilne procesory AMD Ryzen 6000 nawet nie zbliżają się do wyników Intela. Przykładowo jeden z lepszych wyników AMD Ryzen 9 6800HX to kolejno 1638 i 10 200 punktów. Oczywiście Czerwoni też lada moment pokażą swoje mobilne procesory AMD Ryzen 7000 i warto wstrzymać się z ostateczną oceną.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Benchleaks@Twitter, oprac. własne