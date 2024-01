PowerColor przygotował dwa tanie Radeony RX 7600 XT

Wygląda na to, że partnerzy AMD mieli sporo czasu na przygotowanie się do premiery Radeona RX 7600 XT. Swoimi autorskimi modelami pochwalił się PowerColor.

Wczoraj na rynku debiutowała nowa karta graficzna, czyli AMD Radeon RX 7600 XT. Jest to przedstawiciel nisko-średniego segmentu skierowany do graczy korzystających z rozdzielczości Full HD. Mowa o odpowiedzi Czerwonych na układy NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB oraz Intel ARC 770 16 GB.

PowerColor ma coś zarówno dla fanów OC, jak i niskich cen

Nowa karta Amerykanów korzysta z architektury AMD RDNA 3. Dostajemy tutaj rdzeń NAVI 33 oferujący 32 jednostki CU. Doprawiono to większą niż w dostępnym do tej pory modelu Radeon RX 7600 pamięcią VRAM - 16 GB GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Oznacza to oczywiście większy pobór mocy.

Informowaliśmy Was już o propozycji Sapphire, a teraz przyszła pora na sprawdzenie oferty PowerColor. Tajwańczycy przygotowali dwa modele ze znanych już nam serii - Hellhound oraz Fighter. Pierwszy skierowany jest do bardziej wymagających konsumentów, drugi zaś to dość podstawowe GPU.

PowerColor Radeon RX 7600 XT Hellhound to karta graficzna o wymiarach 233 x 148 x 45 milimetrów, która korzysta z 2,5-slotowego układu chłodzenia wyposażonego w dwa wentylatory 100-milimetrowe. Sekcja zasilania to rozwiązanie 9-fazowe (7+2), a do zasilania wymagany jest zestaw wtyczek 8- i 6-pin.

Producent oferuje dwa profile BIOS, cichy oraz OC. W drugim przypadku dostajemy dość wysokie fabryczne podkręcenie do 2549 MHz w trybie gry i do 2810 MHz w trybie boost. Nie zabrakło też podświetlenia LED.

PowerColor Radeon RX 7600 XT Fighter to mniejszy układ o wymiarach 233 x 118 x 39 milimetrów, który korzysta z 2-slotowego układu chłodzenia wyposażonego w dwa wentylatory 90-milimetrowe. Sekcja zasilania to rozwiązanie 8-fazowe (6+2), a do zasilania wystarczy jedna wtyczka typu 8-pin.

Tutaj użytkownik dostaje tylko jeden BIOS i nie ma co liczyć na podkręcenie dostępne zaraz po wyjęciu z pudełka. Karta pracuje z referencyjną specyfikacją AMD - do 2470 MHz w trybie gry i do 2755 MHz w trybie boost. Należy też zapomnieć o podświetleniu LED.

Oba opisywane modele PowerColor trafiły już do zagranicznych sklepów, ale nadal ich nie widać u rodzimych sprzedawców. Sugerowane ceny to 329 dolarów (około 1329 złotych + VAT) za "Fightera" oraz 349 dolarów (około 1409 złotych + VAT) za "Hellhounda". W Polsce może być nieco drożej.

Źródło zdjęć: XFX

Źródło tekstu: oprac. własne