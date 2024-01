ASUS prezentuje niskoprofilową klawiaturę optyczną z RGB LED

Jesteś graczem i szukasz małej klawiatury, którą będziesz mógł zabrać w podróż? Lubisz podświetlenie RGB LED? W takim razie ASUS ma coś dla Ciebie!

Do niedzielnego grania w gry komputerowe nie potrzeba drogiej myszki, klawiatury czy słuchawek. Kłamstwem byłoby jednak twierdzenie, że porządny sprzęt nie zwiększa komfortu. Dodatkowo od pewnego poziomu umiejętności niższe opóźnienia mogą stanowić o wygranym bądź przegranym pojedynku w grach online.

ASUS ROG Falchion RX LP wyceniono na około 949 złotych

To właśnie dlatego w sklepach prócz tanich sprzętów można znaleźć peryferia z wyższej półki dla entuzjastów. A tak się składa, że ASUS wprowadza do sprzedaży swoją kompaktową, przenośną klawiaturę, która pokazywana była na CES 2024 i skupiła na sobie uwagę graczy oraz recenzentów.

ASUS ROG Falchion RX LP to bezprzewodowa, niskoprofilowa klawiatura typu 65% skierowana do graczy. Mowa o wymiarach 306 x 110 x 26,5 milimetrów i masie 595 gramów. Mamy tutaj do czynienia z optycznymi przełącznikami ASUS ROG RX Red i RX Blue z nakładkami ABS oraz dotykową listwą sterującą.

Obudowa klawiatury wykonana została z aluminium, klawisze są fabrycznie nasmarowane, a całość dopełniają dwie silikonowe maty wygłuszające. Ma to zapewnić komfortową i cichą pracę. Oczywiście w gamingowym sprzęcie nie mogło zabraknąć w pełni konfigurowalnego podświetlenia RGB LED.

Użytkownik ma do wyboru trzy tryby łączności - Bluetooth, przewód USB oraz dedykowany odbiornik ASUS ROG SpeedNova 2,4 GHz. Klawiatura obsługuje zarówno systemy z grupy Windows, jak i MacOS.

ASUS ROG Falchion RX LP dostępna jest już w pierwszych zagranicznych sklepach w cenie 215 euro (ok. 949 złotych). To sporo, ale Tajwańczycy zawsze byli drodzy, a konkurencja w tym segmencie jest niewielka.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne