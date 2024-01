Intel otwiera zakład produkcyjny o wartości 14 miliardów złotych

Intel świętuję otworzenie nowego zakładu produkcyjnego, który stworzył tysiące nowych miejsc pracy. FAB 9 będzie się skupiał na technologii Intel Foveros.

Nie jest żadną tajemnicą, że zarówno USA, jak i Unia Europejska starają się uniezależnić od produkcji półprzewodników w Azji. Wszyscy biorą pod uwagę ryzyko napaści Chin na Tajwan, ale i problemy z transportem w przypadku takich krytycznych sytuacji jak pandemia COVID-19.

Podobne zakłady planowane są w Niemczech i Polsce

Tym samym od dłuższego czasu mowa o sporych inwestycjach, które mają na celu stworzenie nowych zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Europie. A jeden z nich został właśnie oddany do użytku.

Intel świętuje dzisiaj otworzenie FAB 9, znajdującego się w mieście Rio Rancho w stanie Nowy Meksyk (USA). Ten kamień milowy jest częścią ogłoszonej wcześniej przez Niebieskich inwestycji o wartości 3,5 miliarda dolarów (ponad 14 miliardów złotych) skupiającej na technologiach pakowania 3D.

Intel Foveros oferuje elastyczne opcje łączenia wielu chipów w jeden układ, dając możliwość optymalizacji pod kątem mocy, wydajności i kosztów. Jest to szybsza i bardziej opłacalna ścieżka do osiągnięcia 1 biliona tranzystorów per chip, a tym samym przedłużenia Prawa Moore'a poza 2030 rok.

Amerykanie twierdzą, ze inwestycja 3,5 miliarda dolarów pozwoliła stworzyć setki zaawansowanych technologicznie miejsc pracy w Intelu, ponad 3000 miejsc pracy w budownictwie i dodatkowe 3500 miejsc pracy w całym stanie. Podobne zakłady Niebieskich planowane są również w Europie, m. in. w Niemczech i Polsce.

