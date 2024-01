AMD Radeon RX 7600 XT trafia do sprzedaży

Na rynku debiutuje najnowsza karta graficzna AMD. Model Radeon RX 7600 XT skierowany jest do graczy korzystających z rozdzielczości Full HD.

Od miesięcy plotkowało się o tym, że AMD szykuje nową, przystępną cenowo kartę graficzną. Doniesienia te zostały potwierdzone na początku stycznia, podczas targów CES 2024 w Las Vegas. To właśnie wtedy Czerwoni oficjalnie zapowiedzieli Radeona RX 7600 XT, który debiutuje dzisiaj na rynku.

AMD Radeon RX 7600 XT wyceniono na 329 dolarów

AMD Radeon RX 7600 XT korzysta z rdzenia NAVI 33 i oferuje 32 jednostki CU, co oznacza 2048 procesorów strumieniujących. Powiększeniu uległa pamięć VRAM i dostajemy 16 GB GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Taktowanie boost może sięgnąć do 2760 MHz, a całość przy nieco większym TDP 190 W.

Jest to więc bliźniaczo podobny układ do dostępnego od dawna Radeona RX 7600. Główne różnice to wyższe taktowania i dwa razy większa pamięć. Nikogo nie powinno to dziwić, bowiem Czerwoni próbują po prostu odpowiedzieć na ofertę konkurencji i modele NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB oraz Intel ARC 770 16 GB.

Pierwsze recenzje chwalą Radeona RX 7600 XT za wydajność w rozdzielczości Full HD, karta jest średnio o 9% szybsza od modelu bez dopisku "XT". Wśród wad wymienia się jednak wysoką cenę, niską wydajność energetyczną czy zastosowanie interfejsu PCI Express 4.0 x8, zamiast x16.

Partnerzy chwalą się już swoimi autorskimi modelami opisywanej karty graficznej, ale jak na razie próżno jej szukać w polskich sklepach. Sytuacja ta jednak powinna zmienić się w najbliższych dniach. Sugerowana cena Radeona RX 7600 XT to 329 dolarów, czyli około 1329 złotych (+ VAT).

Źródło zdjęć: AMD, Computer Base, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: oprac. własne