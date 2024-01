HP robi z użytkowników idiotów. Chodzi o drukarki

HP kolejny raz wymusza na użytkownikach stosowanie drogich, oficjalnych tonerów w swoich drukarkach. Tym razem wytłumaczenie producenta jest absurdalne.

Firma HP kolejny raz doczekała się grupowego pozwu sądowego w związku z praktykami stosowanymi na rynku drukarek atramentowych. Chodzi oczywiście o aktualizacje Dynamic Security i blokowanie urządzeń w momencie wykrycia nieoficjalnego tonera. Wytłumaczenie CEO firmy jest więcej niż absurdalne.

HP traci na sprzedaży drukarek, ale zarabia na tonerach

Enrique Lores w wywiadzie udzielonym amerykańskiej telewizji CNBC twierdzi, że powodem blokowania nieautoryzowanych tonerów jest "dbanie o dobro użytkowników". HP argumentuje to możliwością zainfekowania drukarki, a następnie sieci WiFi czy komputera wirusem umieszczonym w chipach tonerów.

I chociaż taki atak jest teoretycznie możliwy, to w rzeczywistości nie stwierdzono oficjalnie ani jednego takiego przypadku. Co więcej niezależni eksperci od cyberbezpieczeństwa są zgodni, że byłoby to trudne i wymagało specjalistycznej wiedzy. Nie ma to więc sensu, gdy dostępne są prostsze metody.

Dalsze wypowiedzi CEO HP rzucają jednak więcej światła na sprawę. Firma chce by drukowanie miało model subskrypcji, gdzie użytkownik płaci co miesiąc za tusze. Aktualnie podobno HP traci na sprzedawanych drukarkach i modelem sprzedażowym firmy jest uzależnienie konsumenta od drogich, oficjalnych tonerów.

To jednak nie jest pierwsze rodeo Amerykanów. HP już wielokrotnie przegrywało w sądzie i musiało wypłacać milionowe odszkodowania. Najwyraźniej jednak takie metody działania są nadal opłacalne. To się jednak może zmienić z czasem, wraz z konsumentami przechodzącymi na rozwiązania innych producentów.

