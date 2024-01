Znamy wydajność AMD Ryzen 8000G. Jest dobrze

Mamy dobre wieści dla fanów AMD. Pierwsze testy serii Ryzen 8000G wskazują na to, że nowe układy APU zaoferują spory skok wydajności.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów AMD, czyli rodziny Ryzen 8000G. Będą to układy APU, a więc połączenie wydajnego CPU oraz iGPU, stworzone z myślą o płytach głównych z gniazdem AM5. Czerwoni zaoferują nam tutaj swoje najnowsze architektury takie jak AMD Zen4 oraz RDNA3.

Seria AMD Ryzen 8000G zadebiutuje na rynku 31 stycznia

W skład nowej serii mają wchodzić cztery jednostki - AMD Ryzen 7 8700G (8R/16W), Ryzen 5 8600G (6R/12W), Ryzen 5 8500G (6R/12W) i Ryzen 3 8300G (4R/8W). Trzy pierwsze trafią do sprzedaży detalicznej z sugerowanymi cenami 329, 229 i 179 dolarów, a ostatni model zarezerwowany będzie dla rynku OEM.

Wygląda na to, że część recenzentów dostała już swoje egzemplarze testowe. W bazie programu Geekbench pojawiły się bowiem pierwsze wyniki modeli AMD Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G. W obu przypadkach mowa o użyciu płyt głównych z chipsetem AMD B650 oraz pamięciach RAM DDR5-6400.

Skok wydajności względem odpowiedników poprzedniej generacji jest duży. Nowe APU w porównaniu do serii AMD Ryzen 5000G to wzrost o około 30-37% dla wydajności jednowątkowej i 49-64% dla wydajności wielowątkowej. To sporo, ale warto pamiętać, że porównujemy procesory dzielące aż 3 lata.

Oczywiście omawiane testy w Geekbench sprawdzały głównie CPU, a w przypadku odbiorców APU dużo ważniejsza jest wydajność iGPU. Tym samym z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do premiery 31 stycznia oraz pierwszych niezależnych recenzji sprawdzających osiągi w grach.

