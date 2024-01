ZALMAN prezentuje czarnego mocarza bez RGB LED

Szukasz tradycyjnego chłodzenia procesora, które stawia na wydajność i kulturę pracy? Nie chcesz dużo wydawać? Koreańczycy mają coś dla Ciebie!

Bez różnicy czy ktoś jest fanem AMD, czy Intela. Najnowsze procesory obu tych producentów oferują topową wydajność w grach i programach. Niestety w przypadku flagowych modeli mowa o sporym poborze mocy, a więc i wysokich temperaturach pod obciążeniem.

Opisywane chłodzenie wspiera procesory o TDP do 270 W

Tutaj z pomocą przychodzą układy chłodzenia od firm trzecich. A tak się składa, że znany i lubiany w Polsce południowokoreański producent, firma ZALMAN, pokazał swój nowy, wydajny cooler.

ZALMAN CNPS14X Duo Black to dwuwieżowa konstrukcja o wymiarach 159 x 135 x 126 milimetrów i masie 1160 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowymi radiatorami, sześcioma niklowanymi ciepłowodami oraz zamkniętą podstawą. Całość utrzymana w czerni i pozbawiona podświetlenia RGB LED.

Koreańczycy zdecydowali się na dwa 120-milimetrowe wentylatory, które pracują z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 69,12 CFM, ciśnieniu do 2,01 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 29,7 dB(A).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazd Intel LGA 1700, 1200 lub 115x oraz AMD AM5, AM4 bądź AM3(+). Obsługiwane są jednostki o TDP do 270 W.

ZALMAN CNPS14X Duo Black trafi do sklepów na przełomie maja i czerwca. Sugerowana cena pozostaje nieznana. Biorąc jednak pod uwagę liczną konkurencję na rynku należy zakładać okolice 259 - 299 złotych.

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: oprac. własne