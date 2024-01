Creality zdradza specyfikację i cenę flagowej drukarki 3D

Creality szykuje się do premiery nowej drukarki 3D. Mowa o zabudowanym modelu K1C z prędkością drukowania do 600 mm/s i możliwością wydruku nylonu.

Podczas targów CES 2024, które odbywały się w USA na początku stycznia, Creality zaprezentowało swoje dwie nowe drukarki 3D. Mowa oczywiście o flagowym modelu K1C oraz tańszym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców model Ender 3 V3. Brakowało jednak wtedy wielu szczegółów na temat specyfikacji.

Creality K1C trafi do sprzedaży w cenie 559 dolarów

Wiemy już jednak, że Creality K1C będzie zabudowaną drukarką 3D typu FDM o konstrukcji Core XY. Urządzenie ma mieć wymiary 482 x 355 x 355 milimetrów oraz zaoferować obszar roboczy wielkości 250 x 220 x 220 milimetrów. Maksymalna prędkość drukowania sięgnie zawrotnych 600 mm/s.

K1C ma mieć całkowicie metalowy ekstruder i nową dyszę "Unicorn" ze zintegrowaną rurką gardłową. Widać wyraźną inspirację modelami E3D Revo i Prusa MK4, które oferują łatwą wymienię bez użycia narzędzi. Oczywiście nie zabraknie autopoziomowania czy wbudowanej kamery.

W odpowiedzi na skargi użytkowników o głośnej kulturze pracy, nowa drukarka Creality zaoferuje tryb cichej pracy. Ma skutkować głośnością poniżej 45 dB(A), czyli mniej niż klasyczny Ender 3. K1C będzie miał również wbudowany aktywny filtr węglowy, podobnie jak wcześniejszy model K1 Max.

Creality K1C trafi do przedsprzedaży już jutro (25 stycznia 2024) w sugerowanej cenie 559 dolarów, czyli około 2259 złotych. Podobnie jak poprzednicy drukarka przychodzi do nas już w pełni złożona i gotowa do pracy.

Źródło zdjęć: Creality, Tom's Hardware

Źródło tekstu: Creality, oprac. własne