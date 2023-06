Intel buduje fabrykę w Polsce. Powstanie 2 tys. nowych miejsc pracy

Intel zdecydował o wybudowaniu w Polsce zakładu półprzewodników. Ta powstanie pod Wrocławiem i stworzy ok. 2 tys. miejsc pracy.

Intel zdecydował się na inwestycje w Polsce w wysokości aż 4,6 mld dolarów. Firma zbuduje pod Wrocławiem nowy zakład. Ten powstanie w niewielkiej miejscowości Miękinia, która w tym momencie liczy zaledwie 2100 osób. Tyle samo miejsc pracy ma powstać w nowym zakładzie Intela, a jeszcze więcej u dostawców.

Intel buduje w Polsce zakład

Co ważne, nowy zakład Intela nie będzie fabryką. W Polsce nie będzie odbywała się produkcja chipów. Zamiast tego Niebiescy postawili na zakład integracji i testowania półprzewodników, które produkowane są w Irlandii i Niemczech. Oznacza to, że do Polski trafią wafle krzemowane, które będą rozcinane, integrowane i testowane pod kątem jakości i wydajności.

Wizualizacja nowej fabryki Intela pod Wrocławiem

W sumie inwestycja pochłonie 4,6 mln dolarów, a budowa rozpocznie się po uzyskaniu zgody Unii Europejskiej. Na razie projekt jest w fazie przygotowania.

Polska lokalizacja została wybrana z kilku powodów. Pierwszym jest właśnie bliska odległość do fabryk w Irlandii oraz Niemczech, co znacząco ułatwia logistykę. Poza tym Intel wziął też pod uwagę infrastrukturę, niższe koszty działalności, a także duży potencjał w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników.

Polska jest już miejscem działalności firmy Intel, położenie geograficzne kraju pozwoli na efektywną współpracę z zakładami produkcyjnymi firmy w Niemczech i Irlandii. To rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów w porównaniu do innych lokalizacji produkcyjnych w ujęciu globalnym, oferuje przy tym duży potencjał związany z bazą utalentowanych pracowników, którym będziemy pomagać w rozwoju.

- powiedział prezes Intela, Pat Gelsinger.

Nowa inwestycja Intela jest też zgodna z planem Unii Europejskiej, która chce się mocno uniezależnić technologicznie od Ameryki i Azji. Dlatego też europejscy politycy chcą, aby do 2030 roku Stary Kontynent odpowiadał za 20 proc. globalnej produkcji półprzewodników.

Źródło zdjęć: Intel