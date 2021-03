HP przedstawia nowe laptopy HP ENVY x360 15 i HP ENVY 17 – dla twórców, wykonane z materiałów z recyklingu

Firma HP zaprezentowała nowe laptopy ENVY – HP ENVY x360 15 i HP ENVY 17. Jak przekonuje producent, urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oczekiwania twórców pracujących zdalnie w czasach pandemii. Komputery są też ekologiczne – wykonano je z materiałów pozyskanych z recyklingu.

Aż 74% osób pracujących w kreatywnych zawodach w czasie trwania pandemii COVID-19 wykonuje jeszcze więcej działań twórczych. Często też angażują się w zajęcia, które wymagają komputera do bardziej intensywnych zadań, takich jak fotografia, blogowanie na żywo czy tworzenie/edycja krótkich filmów.

HP ENVY x360 15 to laptop konwertowalny o stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 88,7% oraz smukłą i lekką konstrukcją o wadze 1,8 kg. Począwszy od opcjonalnego wyświetlacza OLED 4K, poprzez procesory AMD Ryzen 7 lub Intel Core 11. generacji sprzęt ten oferuje również kartę graficzną NVIDIA MX450 oraz Wi-Fi 6v i Bluetooth 5 dla szybkiej łączności.

HP ENVY x360 15

Z kolei HP ENVY 17 wyposażono w procesory Intel Core 11. generacji, grafikę NVIDIA MX450, wyświetlacz o rozdzielczości do 4K UHD (o stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 86,3%), a także Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Urządzenie oferuje również do 1 TB pamięci masowej PCIe SSD oraz pamięć RAM o pojemności do 32 GB.

HP ENVY 17

W nowych laptopach ENVY zastosowano rozwiązania, które mogą się przydać podczas pracy twórczej. To na przykład fabryczna kalibracja kolorów wyświetlaczy, klawiatura typu all-in-one do szybkich skrótów, większy o 19% touchpad do obsługi gestów, fizyczna migawka kamery, optymalizacja wydajności w Thermal Profile i wyświetlacza w HP Display Control, HP QuickDrop do łatwego przesyłania plików do i z urządzeń oraz HP Enhanced Lighting – która zmienia wyświetlacz we wbudowaną lampkę do selfie podczas rozmów wideo. Do obu urządzeń dołączony jest 30-dniowy okres próbny pakietu Adobe Creative Cloud, w tym: Premiere Rush, Premiere Pro oraz Creative Cloud Photography Plan.

Aluminium z recyklingu, plastik z oceanów...

Nowe modele ENVY są wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu, a model ENVY 17 wykorzystuje w swojej konstrukcji także przerobione, poużytkowe tworzywa sztuczne oraz te wyłowione z oceanów. Opakowania do obu produktów również współgrają z odejściem firmy od jednorazowych tworzyw sztucznych. Wykonane zostały z włókna drzewnego, które jest zrobione w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz z włókien formowanych, które zastępują plastikową piankę i również w 100% nadają się do ponownego przetworzenia.

Cena i dostępność:

HP ENVY x360 15 z procesorem firmy Intel ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 4299 PLN .

z procesorem firmy Intel ma być dostępny od czerwca br., w cenie od . HP ENVY x360 15 z procesorem firmy AMD ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 3999 PLN .

z procesorem firmy AMD ma być dostępny od czerwca br., w cenie od . HP ENVY 17 ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 4299 PLN

HP ENVY x360 15

