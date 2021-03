OMEN 15 – test gamingowego laptopa dla wymagających

Do naszej redakcji trafił laptop OMEN 15, który na papierze wygląda na bardzo wydajne urządzenie do grania. A jak sprawdza się w praktyce?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przez ostatnie lata systematycznie rośnie popularność laptopów dla graczy. Nie ma czemu się dziwić. Dzisiaj to naprawdę mocne maszyny, które pod względem wydajności może i ustępują komputerom stacjonarnym, ale różnica systematycznie się zaciera. Co więcej, producenci zerwali z tandetnego wyglądu na rzecz coraz to lżejszych i bardziej eleganckich konstrukcji, których również dobrze można używać w biurze. Takim urządzeniem jest OMEN 15, który trafił do nas na testy. Ma prosty, minimalistyczny wygląd i mocne podzespoły. W teorii wszystko się zgadza, ale czas przetestować go w boju.

Specyfikacja

Chociaż na rynku jest już dostępna najnowsza generacja układów graficznych NVIDIA GeForce z serii 30, to testowany przez nas model OMEN 15 wyposażony jest jeszcze w poprzednią wersję, a jego specyfikacja i tak robi wrażenie. Sercem komputera jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-10750H o bazowym taktowaniu 2,6 GHz (do 5,0 GHz w Boost), który wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Za wrażenia graficzne odpowiada z kolei dedykowany GPU GeForce RTX 2070 Max-Q o taktowaniu 900 MHz, które rośnie maksymalnie do 1125 MHz. Natomiast dane przetrzymywane są na szybkim dysku SSD M.2 NVMe marki Samsung o pojemności 1 TB. Ekran ma 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i imponującej częstotliwości odświeżania aż 300 Hz.

15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) i odświeżaniu 300 Hz

6-rdzeniowy procesor Intel Core i7-10750H o taktowaniu 2,6 GHz (5,0 GHz w Boost) z 12 MB pamięci cache, 45 W TDP

16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q z 8 GB pamięci VRAM GDDR6 12 Gbps

Dysk SSD M.2 NVMe Samsunga o pojemności 1 TB

Złącza: 3 x USB 3.1 Gen1, HDMI 2.0a, mini DisplayPort, Thunderbolt 3 z SuperSpeed USB-C (DP 1.4, HP Sleep nad Charge), czytnik kart pamięci SD, combo mini-jack 3,5 mm

Bluetooth, WiFi 802.11ax, akumulator 70,9 Wh

Podświetlana klawiatura, głośniki Bang & Olufsen

System operacyjny Windows 10 Home

Wymiary: 358 × 239 × 22 mm

Masa: 2,36 kg (bez zasilacza)

Cena: około 7800 zł (w tej konfiguracji)

