Google Pixel Watch 5 wyłowiony z dna morza. Takiej premiery jeszcze nie było

Historia przecieków w branży technologicznej widziała już wiele – od smartfonów zapomnianych w barach po zgubione paczki kurierskie. Jednak to, co wydarzyło się na Karaibach, bije wszelkie rekordy. Nieogłoszony jeszcze oficjalnie Google Pixel Watch 5 został znaleziony przez nurka na dnie Morza Karaibskiego. Co najciekawsze – urządzenie wciąż dawało oznaki życia.

O tym zadziwiającym przypadku napisał na platformie X Randy Pitchford, współzałożyciel i szef studia Gearbox Software (twórcy serii gier Borderlands). Nie jest to więc anonimowy troll, tylko osoba publiczna. Jak wynika z wpisu, jego znajomy podczas nurkowania w pobliżu karaibskiej wyspy Saint Martin zauważył na dnie morza zegarek. Po wyciągnięciu go na powierzchnię i oczyszczeniu okazało się, że to Google Pixel Watch 5 – urządzenie, którego oficjalna premiera spodziewana jest dopiero pod koniec lata, równolegle ze smartfonami z serii Pixel 11.

Mimo spędzenia nieokreślonego bliżej czasu w słonej wodzie zegarek przetrwał. Choć jego główna bateria była całkowicie rozładowana, urządzenie zachowało wystarczająco dużo energii rezerwowej, by po wybudzeniu poprawnie wyświetlić na ekranie aktualną godzinę.

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

Zdjęcia opublikowane przez Pitchforda dają nam wgląd w to, co Google szykuje na ten rok. Wizualnie urządzenie praktycznie nie różni się od poprzednich generacji – wciąż mamy do czynienia z charakterystyczną, zaokrągloną kopertą ze szkła i metalu.

Zegarek został uwieczniony z jasnym, sportowym paskiem z otworami, co sugeruje nową linię akcesoriów. Prawdziwą kopalnią wiedzy jest jednak spód koperty. Pomijając to, że odbija się w nim twarz fotografa, z grawerunków możemy odczytać najważniejsze elementy specyfikacji, a więc rozmiar 45 mm, klasę wodoszczelności IP68 (więc dosyć niską, jak na warunki, w których zegarek został znaleziony), a także zestaw czujników. Na pierścieniu wokół sensorów wyraźnie widać oznaczenia funkcji takich jak SpO2, EDA, czujnik temperatury skóry, monitor snu oraz pulsometr. Specyfikację uzupełnia chip UWB – jego obecność ułatwi lokalizowanie zegarka oraz innych przedmiotów w sieci Find My Device.

Chociaż historia wyłowionego z morza Pixel Watcha 5 wydaje się absurdalna, znalazła swój pozytywny finał. Niedługo po wrzuceniu pierwszego posta Randy Pitchford zaktualizował swój wpis na platformie X. Dzięki ogromnemu zasięgowi i pomocy internautów udało się błyskawicznie zidentyfikować właściciela zguby. Wszystko wskazuje na to, że był nim pracownik Google, który testował przedpremierowy sprzęt w warunkach polowych podczas urlopu i niefortunnie upuścił go do oceanu. Zegarek został zabezpieczony i jest już w drodze powrotnej do rąk właściciela.

Google Pixel Watch 5 z nowym procesorem

Choć zdjęcia znalezionego zegarka pokazują jedynie kopertę, w sieci krąża też inne doniesienia o nowym modelu. Wynika z nich, że w modelu Pixel Watch 5 Google planuje porzucić dotychczas stosowane układy Qualcomm Snapdragon na rzecz własnego procesora Tensor, zaprojektowanego od podstaw dla elektroniki noszonej. Nowy chip ma powstawać w procesie technologicznym 3 nm TSMC i wykorzystywać wydajne rdzenie Cortex-A78 oraz energooszczędne Cortex-A55.